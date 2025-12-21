Así queda la clasificación de LaLiga con el triunfo del Barça y las goleadas de Atleti, Elche y Betis

La lucha por Europa se aprieta con el triunfo del Betis y la derrota del Villarreal, que pierde además la tercera posición en favor del Atlético de Madrid; el Elche despide el 2025 a lo grande

La jornada de este domingo en LaLiga nos vuelve a dejar muchísimo espectáculo y sobre todo, goleadas, las que protagonizaron Atlético de Madrid, Elche y Betis y un duelo entre Villarreal y Barcelona que no defraudó. El líder sigue sin perder terreno ante el Real Madrid, lo que ha aprovechado el conjunto de Cholo para adelantar al de Marcelino en la tercera plaza y el de Pellegrini para arañarle tres puntos en la lucha por la Champions. Todo ello a falta de un interesantísimo Athletic-Espanyol de este lunes, duelo entre el octavo y el quinto clasificado que puede apretar aún más la lucha por los puestos europeos.

El Atlético de Madrid recupera la tercera plaza

El Atlético de Madrid ganó este domingo al Girona en Montilivi (0-3), con goles de Koke Resurrección, Conor Gallagher y Antoine Griezmann para despedir el año 2025 con el cuarto triunfo seguido y poner fin a una racha de dos derrotas como visitante en LaLiga y de paso recuperar la tercera posición en LaLiga.

El equipo de Diego Pablo Simeone resolvió el partido en la primera parte con un gran disparo de Koke y un tiro de Gallagher sin aparente peligro que entró tras tocar en Vitor Reis, y consiguió el 3-0 en el tiempo añadido por vía de Griezmann.

Raphinha y Lamine no dan opción al Villarreal

El Villarreal no pudo este domingo con el Barcelona, que se llevó los tres puntos de La Cerámica gracias a los goles de Raphinha, de penalti, y Lamine Yamal en un partido en el que los locales no supieron aprovechar sus grandes ocasiones y jugaron en inferioridad numérica desde el minuto 39.

El partido que pudo ser en Miami y no fue tuvo de todo. En una primera parte frenética tuvo lugar el penalti a los doce minutos, fue anulado un gol en propia meta de Koundé y Renato Veiga fue expulsado por una entrada a Lamine. En la segunda, el Barcelona sentenció el partido en el minuto 63 para seguir más líder de la Liga, pero también perdió a Koundé por lesión.

El Elche se da un festín ante el Rayo Vallecano

El Elche confirmó su fortaleza como local con una clara victoria por 4-0 ante un Rayo Vallecano que opuso resistencia en la primera parte, pero acabó desarbolado por el contragolpe del equipo ilicitano. Héctor Fort adelantó al conjunto local en la primera parte, en la que el Rayo dispuso de ocasiones para empatar, pero tras el descanso el equipo de Eder Sarabia fue un vendaval y los goles de Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto, ya en el descuento, plasmaron en el marcador su enorme superioridad.

El Betis pasar por encima del Getafe para soñar con la Champions

El partido de La Cartuja ponía punto final a la jornada de esta domingo y ha habido mucho espectáculo pero solo por parte del Betis. Los hombres de Manuel Pellegrini pasaron por encima de los de Bordalás que en la primera parte lograron mantenerse en el partido tan solo un gol por debajo, obra de Aitor Ruibal. Pero el Betis sentenció el choque en los primeros minutos de la reanudación con otro tanto del Ruibal y uno de Fornals. El Cucho, a la hora de partido, marcaría el cuarto.

Y pudieron ser más pues el VAR anuló el quinto, obra de Fornals, por un ajustadísimo fuera de juego y Mayoral, que tuvo en sus botas el gol del honor, mandó fuera su lanzamiento de penalti. El tropiezo del Villarreal permite recortar tres puntos la ansiada plaza de Champions que sigue a siete de distancia.

