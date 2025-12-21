Girona 0-3 Atlético: el Atleti logra una contundente victoria gracias a sus veteranos y deja al Girona muy tocado y en el descenso

Girona y Atlético de Madrid se enfrentaron en Montilivi como parte de la jornada 17 de LaLiga. El equipo del ‘Cholo’ Simeone dominó ante su rival y se marcha al parón con una contundente victoria y una plaza consolidada en los puestos de Champions League, mientras que los de Míchel tendrán que esperar a 2026 para salir del descenso

Girona y Atlético de Madrid abrieron los partidos del domingo en la jornada 17 de LaLiga. El equipo del ‘Cholo’ Simeone se impuso en Montilivi con un contundente 0-3, que deja al Girona muy tocado y en puestos de descenso hasta, mínimo, el próximo año. La plantilla de Míchel, que venía de realizar grandes actuaciones, no pudo competir contra un grandísimo Atleti que realizó su mejor actuación a domicilio en esta temporada de liga.

Koke y Oblak son históricos

Comenzó el partido con un Atleti muy intenso, con ganas de llevar el peso ofensivo del partido, ante un Girona que le quiso plantar cara, siendo un planteamiento poco habitual para un equipo en puestos de descenso. Los primeros diez minutos fueron de dominio madrileño, con pases que rondaban el área rival e intentos de gol con tiros lejanos poco peligrosos.

Con el Girona dentro de su área despejando todos los centros rivales que aparecían, el Atleti tuvo que probar desde la media distancia, donde Koke, que hoy cumplía 750 partidos, quiso celebrarlo con su gol número 50 con la camiseta rojiblanca. Le cayó el balón al centrocampista en la frontal y, con un disparo de semivolea, quitaba las telrañas de la escuadra izquierda de Gazzaniga. Adelantaba el capitán de Simeone a su equipo en el minuto 12.

El Girona no quiso hundirse y, a pesar del control del Atleti, los locales buscaron sus oportunidades, especialmente por la banda izquierda, donde Roca y Álex Moreno fueron de lo más destacado. Así tuvieron la ocasión más clara los locales. Una falta centrada desde la izquierda, un par de rebotes en el área y el balón le llegaba a un Witsel solo en el área pequeña. El belga mandó un auténtico obús sobre la portería de Oblak para que el guardameta realizara la mejor parada de la temporada en liga. El esloveno sacaba sobre la línea una mano prodigiosa cuando el esférico entraba en su portería. Mantenía la ventaja para los suyos.

Poco después, Nico González notaría un pinchazo en su pierna izquierda, teniendo que ser sustituido por Gallagher. El inglés, que ha perdido protagonismo esta temporada, supo aprovechar su oportunidad, primero con un disparo que se marchó alto, y después haciendo el segundo tanto visitante. El centrocampista buscó la portería de Gazzaniga con un disparo raso. Vitor Reis quiso ahorrarle trabajo a su guardameta cortando el intento, pero, contra sus intereses, desvió el esférico hacia su portería cogiendo al argentino a traspiés. Ampliaba su ventaja el Atleti en una primera parte para enmarcar.

Sin mucho tiempo para más, con un Girona que quiso volver a meterse en el partido, pero no volvió a amenazar a Oblak, el partido se marchaba a vestuarios tras un disparo lateral de Giuliano que se estrelló en el lateral de la portería. Dominaban los jugadores del ‘Cholo’ Simeone después de haber estado muy criticados como visitantes en las últimas jornadas.

Griezmann, una joya imperecedera

Salió a los segundos 45 minutos con mucha intensidad el Atleti. Los del ‘Cholo’ querían prorrogar la gran primera mitad y anotar un tercer tanto que sentenciara el encuentro. Fueron varias las ocasiones en ataque colchones, sin tener alguna un peligro especial en el primer cuarto de hora. Un disparo de Koke calcado al del primer gol, que se marchó rozando el palo derecho de Gazzaniga, fue la ocasión más relevante.

Con los deberes cumplidos, el planteamiento del ‘Cholo’ pasó a ser más conservador, con la intención de gestionar el resto del partido sin sustos ni esfuerzos innecesarios. Dormían el partido los colchoneros con largas posesiones mientras la grada de Montilivi se impacientaba, mostrando su malestar con el equipo a través de pitidos constantes.

Con la llegada del último cuarto de hora, y tras agotar Míchel sus cambios, el Girona pareció espabilar y empezó a atacar con mayor intensidad y peligro, donde Asprilla puso en jaque a la defensa colchonera por la banda derecha. Parecía que podía llegar el gol local, por lo que Simeone quiso realizar una triple sustitución para volver a controlar el encuentro.

Casi sin ocasiones, apareció Griezmann para dejar su sello y hacer el ansiado tercer tanto del Atleti. ‘El principito’ se generó un mano a mano con la colaboración de Raspadori y, con un disparo raso y cruzado que casi era un pase a la red, superaba a Gazzaniga en el último minuto del descuento.

Sin tiempo para más, el árbitro señaló el final del partido y el Atleti volvía a sonreír como visitante, mientras que las caras largas predominaban en Montilivi al ver como el Girona cerraba el año en puestos de descenso, y con la sensación de no haber sido hoy un equipo competitivo.

Ficha técnica

0 - Girona: Gazzaniga; Francés (Hugo Rincón, min. 61), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Arnau (Bryan Gil, min. 61), Witsel; Tsygankov (Jhon Solís, min. 71), Iván Martín (Lemar, min. 71), Joel Roca (Asprilla, min. 46); y Vanat.

3 - Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente (Griezmann, min. 78), Marc Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Barrios, Nico (Gallagher, min. 28; Le Normand, min. 77).; Sorloth (Raspadori, min. 83) y Julián Álvarez (Almada, min. 77).

Goles: 0-1, min. 13: Koke. 0-2, min. 38: Gallagher. 0-3, min. 90+2 Griezmann.

Árbitro: José Luis Guzmán (comité andaluz). Amonestó a los locales Arnau (min. 57) y Lemar (min. 84) y al visitante Simeone (min. 24).

Incidencias: Partido de la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado ante 12.363 aficionados en el Estadi Municipal de Montilivi, en Girona.