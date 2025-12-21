Koke zanja el debate de Griezmann en el Atlético: "Es una de las mayores estrellas del fútbol, el que lo discuta no entiende de esto"

El capitán del Atleti abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área alcanzando su gol número 50: "No soy de tirar mucho a porrería pero por suerte entró"

Jorge Resurección, Koke, suma y sigue. El capitán del Atlético de Madrid volvió a marcar por segundo partido consecutivo para abrir el marcador en Montilivi con un tremendo zapatazo desde fuera del área ante el que nada pudo hacer Gazzaniga. A sus 34 años, Koke continúa demostrando que está en un gran momento de forma y así valoraba llegar a los 50 goles con el Atlético al final del partido.

"Orgulloso del trabajo que hemos hecho y de poder ayudar con otro gol. Contento con el trabajo del equipo. Nos estaba costando fuera, pero el equipo está dando un paso al frente como se demostró ante el PSV. Hoy hemos hecho un grandísimo partido y así es como debemos seguir", ha reconocido ante los micrófonos de Movistar+.

Sobre la acción de su gol, Koke ha explicado: "No soy de tirar mucho a portería, soy más asistente, pero cuando queda la pelota como me quedó, chuté y por suerte entró".

En cuanto a la importancia del triunfo, que tras la derrota del Villarreal ante el Barcelona le devuelve a la tercera plaza de LaLiga, Koke ha dicho: "Ha sido un gran partido. Nos vamos orgullosos. Este es el trabajo a seguir. Ahora, unas vacaciones y luego a seguir, que hay mucho trabajo por hacer. Quedan cosas bonitas por delante si estamos todos enchufados como estamos haciendo en este tramo".

Por último, Koke también ha valorado la aportación de otro peso pesado del vestuario como es el francés Antoine Griezmann, quien fue el encargado de cerrar la goleada haciendo el 0-3 en la prolongación: "Qué decir de Antoine. Es una de las mayores estrellas del fútbol. Tiene una calidad enorme y el que lo discuta no entiende de esto. En cuanto entra al campo, yo le busco porque sé de lo que es capaz".

Pendientes de la lesión de Nico González

Nico González, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, sufrió un tirón en la parte posterior del muslo derecho en el minuto 27 del partido de este domingo contra el Girona, fue reemplazado por Conor Gallagher y está pendiente de pruebas para determinar el alcance de su lesión.

El primer parte médico del club, a la espera de los citados exámenes, explica sólo que el futbolista fue cambiado "debido a unas molestias musculares". El siguiente encuentro del Atlético no será hasta el próximo 4 de enero, cuando visitará a la Real Sociedad en San Sebastián. En el caso de que la dolencia de Nico sea una rotura, el futbolista no podría disputar ese encuentro y su presencia en la Supercopa de España también estaría en duda.