Girona - Atlético, en directo el partido de la jornada 17 de LaLiga en vivo online

Encuentro correspondiente a la décimo séptima jornada de LaLiga, que enfrenta al Girona contra el Atlético de Madrid en el Estadio Municipal de Montilivi, donde los gerundenses buscan acabar el año fuera del descenso, mientras que, los rojiblancos necesitan consolidarse en los puestos de Champions League

El Girona llega al encuentro como décimo octavo clasificado en LaLiga, después de conseguir 15 puntos repartidos en 3 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Con una victoria, los de Míchel saldrían del descenso para acabar el año

Por su parte, el Atlético de Madrid busca no perder la estela del Villarreal, tercero en la clasificación y a un punto con dos partidos menos. Con 34 puntos logrados en 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas, los rojiblancos necesitan ganar para no verse apretados por el Espanyol

El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Municipal de Montilivi, hogar del Girona, que cuenta con una capacidad para más de 14.000 espectadores

El encargado de dirigir el encuentro será José Luis Guzmán, que contará con Jorge Figueroa en el VAR

Este gran Girona - Atlético será el primer encuentro de un domingo que verá disputarse tres encuentros más, los cuales serán narrados minuto a minuto en ESTADIO Deportivo

El conjunto de Míchel llega tras vencer a la Real Sociedad en la última jornada de LaLiga. Hoy buscarán su segunda victoria consecutiva para mantener el rednimiento competitivo mostrado en las últimas semanas

Por su parte, el equipo dirigido por el ‘Cholo’ Simeone busca una victoria que los asiente en los puestos de Champions League, y acabe con la mala racha a domicilio en liga tras sus dos derrotas consecutivas ante Barcelona y Athletic

Girona y Atlético de Madrid se ven las caras en el Estadio Municipal de Montilivi para cerrar el año en LaLiga. La jornada 17 del campeonato nacional trae consigo el fin de 2025, con un encuentro entre dos equipos con aspiraciones totalmente opuestas, pero con unos antecedentes que harán de este duelo, un enfrentamiento muy reñido.

Los gerundenses buscarán una victoria que les saque de los puestos de descenso. Tras un inicio de temporada muy complicado y, ahora, sin una figura clave en el centro del campo, los de Míchel necesitan tres puntos vitales para volver el año que viene con un buen recuerdo y mantener el buen estado competitivo mostrado en las últimas semanas. Mientras tanto, el conjunto madrileño llega muy cuestionado como visitante, con un Espanyol que mete presión a la cuarta plaza, y el Villarreal que no afloja en la lucha por la tercera. Con la necesitad de asentarse en los puestos de Champions League, los de Simeone buscan una victoria para acabar el año.

Así llega el Girona

El Girona de Míchel vive un momento de paz y felicidad después de unos meses tormentosos. El equipo aún no ha salido del descenso y podría complicar su permanencia en Primera división si no consigue concatenar victorias. Aún con el recuerdo de la gran victoria ante la Real Sociedad en Anoeta durante la pasada jornada, el conjunto rojiblanco quiere prorrogar el buen estado de forma sin uno de sus jugadores clave, Ounahi, que se marchó a la Copa África.

En sus últimos cinco enfrentamientos, los gerundenses han obtenido 2 victoria, 2 empates y 1 derrotas, siendo los partidos que acabaron en tablas ante dos rivales de peso. Primero ante el Real Betis en La Cartuja, para después casi superar al Real Madrid en Montilivi. Antes de ello, obtuvieron la victoria frente al Alavés en casa, mientras que la derrota llegó como visitante ante el Elche.

Así llega el Atlético de Madrid

Por su parte, el Atlético del ‘Cholo’ Simeone, fiel a su línea de los últimos años, se mantiene en los puestos de Champions League, donde ocupa la cuarta plaza. Tras superar su eliminatoria en Copa del Rey ante el Atlético Baleares, viajan a Cataluña con la intención de lograr su cuarta victoria consecutiva, la cual les haga olvidar las anteriores dos derrotas dolorosas.

El conjunto rojiblanco vive un momento complicado como visitante esta temporada. En sus últimos dos desplazamientos en LaLiga salieron derrotados, ante Barcelona y Athletic Club. Por ello, conseguir una victoria en Montilivi reforzaría la confianza del grupo antes de acabar el año, más aún si tenemos en cuenta que solo han logrado 2 triunfos como visitantes en los 8 encuentros disputados a domicilio en liga.