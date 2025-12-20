Marcos Llorente, gran novedad en la lista de convocados, apunta a volver al once titular frente al Girona

El lateral madrileño, que se ha perdido los siete últimos partidos del Atleti, ya está totalmente recuperado y Simeone no descarta ponerlo de inicio en Montilivi

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha dado a conocer la lista de convacados esta misma tarde antes de poner rumbo a Girona, donde el domingo a partir de las 14:00 horas se medirá al conjunto de Míchel en Montilivi. Para dicho encuentro, el último del año para los colchoneros, Simeone recupera a un hombre importantísimo en su esquema como es Marcos Llorente, que hasta su lesión frente al Getafe lo había jugado absolutamente todo.

Por el contrario, el 'Cholo' sigue teniendo las bajas de Álex Baena y José María Giménez, lesionados ambos en el duelo ante el Barcelona, y Clément Lenglet, también en la enfermerías tras el último partido de Copa del Rey. Así, la lista de convocados del Atlético de Madrid está compuesta por: Oblak, Musso, Esquivel, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Javi Galán, Molina, Pubill, Puric, Koke, Marcos Llorente, Gallagher, Barrios, Almada, Johnny Cardoso, Griezmann, Sorloth, Raspadori, Nico González, Carlos Marín y Julián Álvarez.

Llorente, directo al once titular ante el Girona

De hecho, todo hace indicar que Marcos Llorente podría volver a ser titular directamente tras su recuperación. Así lo ha dejado entrever el propio Simeone en rueda de prensa reconociendo que lo ve bastante bien. "Lo vimos bastante bien, mañana decidiremos a ver si empieza, pero se lo vio, la verdad, que bien", admitía. No en vano, el técnico argentino ha probado con el madrileño en el teórico equipo titular ante el Girona este sábado, en la última sesión previa a la visita al Girona en el estadio Montilivi.

Llorente, quien ha permanecido fuera de competición los últimos siete encuentros, desde el percance muscular que sufrió en Getafe el pasado 23 de noviembre, se entrena con el grupo desde el pasado jueves, ya disponible para el retorno a la acción y previsiblemente en la alineación que planea el técnico argentino para el partido de este domingo. En ella también se prevé a Alexander Sorloth, ya restablecido de unas molestias que le impidieron jugar el pasado miércoles contra el Atlético Baleares, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Reincorporado este sábado al grupo, también apunta al once inicial, en el que, en principio, no jugará ninguno de los once futbolistas que empezaron en la Copa en Palma de Mallorca. El once de Girona, previsiblemente, estará compuesto por Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Nico González, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.