Echeverri vuelve a escena y el Girona abre la puerta a su llegada en enero

El futbolista argentino, que se encuentra cedido en el Bayer Leverkusen por el Manchester City, ha dado luz verde al movimiento con el que ya se mantuvieron conversaciones en el anterior mercado de fichajes, por lo que su cesión parece cuestión de tiempo para quedar cerrada

El Girona ya trabaja en el mercado de fichajes del próximo mes de enero. La mala situación en LaLiga, además de la temprana eliminación en Copa del Rey han hecho que la entidad se ponga manos a la obra y mire refuerzos de cara a la segunda parte de la temporada. En este sentido, Echeverri, que ya fue del interés del conjunto de Míchel el pasado verano, vuelve a entrar en escena y todo parece indicar que el jugador llegará cedido para reforzar la plantilla, a falta de un acuerdo cerrado entre clubes. Todo ello, provocado por su falta de minutos en el Bayer Leverkusen.

El Girona se lanza de nuevo a por la cesión de Echeverri

Tal y como ha informado la Cadena SER, Girona y Manchester City se encuentran en conversaciones y están cerca de llegar a un acuerdo para que Echeverri defienda los colores del conjunto de Míchel a partir de enero, cuando se abra el mercado de fichajes. Sin embargo, el jugador argentino ya pudo llegar, junto con Vitor Reis, en la ventana de traspasos del pasado mes de enero, pero terminó firmando una cesión con el Bayer Leverkusen hasta final de la presente campaña. No obstante, el movimiento no está teniendo tanto éxito como seguramente se preveía, ya que el centrocampista tan solo ha disputado 11 partidos con la camiseta del equipo alemán, donde ha tenido especial participación en el duelo contra el Copenhague, donde repartió una asistencia jugando 24 minutos.

En este sentido, el medio citado anteriormente señala que la operación no está cerrada todavía pero Echeverri ha dado el sí a su cesión y llegada al Girona en enero. Por ello, las malas sensaciones de la aventura en el Bayer Leverkusen podrían haber reactivado el fichaje para reforzar al equipo de Míchel, que viene de conseguir un importante triunfo ante la Real Sociedad en Anoeta. De hecho, dicho partido provocó el despido de Sergio Francisco. Por otra parte, la situación del cuadro catalán en la presente temporada está provocando que la entidad trabaje en otros movimientos de cara al próximo mercado de fichajes. Por ello, la posible incorporación del joven futbolista argentino podría suponer la salida de Solis, ya que la misma fuente apunta a que tiene "los días contados en el Girona". Además, la cesión del jugador de 19 años ayudaría a mejorar la situación en el centro del campo, donde se sitúa un indiscutible Ounahi.

Míchel, atento a los refuerzos en el mercado de fichajes

Míchel, tras la victoria ante la Real Sociedad, mostró su idea de poder llegar a 20 puntos antes de comenzar la segunda vuelta. Para ello, ya podría contar con la figura de Echeverri, que podría firmar su cesión en las próximas semanas. Antes que ello, el Girona deberá recibir al Atlético de Madrid en Montilivi, en el duelo que podrá fin al año 2025 para el conjunto catalán y el de Simeone. De esta manera, queda por ver si el jugador, cedido en el Bayer Leverkusen por el Manchester City, podría tener luz verde y participar en el encuentro contra el Mallorca del cuatro de enero o ante Osasuna, el once.