Arnau Martínez, 100 partidos que muestran un liderazgo precoz para sostener al Girona

Con apenas 22 años, Arnau Martínez ya ha cruzado una frontera reservada a futbolistas especiales. El defensa alcanzó ante la Real Sociedad los 100 partidos en Primera división con el Girona, un hito histórico que llega en un momento delicado del curso y que confirma su peso creciente dentro del proyecto rojiblanco

Arnau Martínez firmó en Anoeta una cifra que habla tanto de presente como de futuro. Con 22 años y 231 días, el canterano se convirtió en el jugador más joven en alcanzar los 100 partidos en Primera división con el Girona, superando con claridad a nombres como Aleix García o Iván Martín, que alcanzaron ese registro ya con 26 años. El contexto del logro le añade valor: llegó en un escenario exigente, ante un rival de primer nivel y acompañado de una victoria de prestigio que permitió al equipo respirar tras semanas complicadas.

En una temporada marcada por la irregularidad, las lesiones y la necesidad constante de reinventarse, Arnau se ha erigido en una de las pocas certezas del Girona. Ha rendido como lateral, ha actuado como central cuando el guion lo ha exigido y ha mostrado una fiabilidad que va más allá de su posición, acudiendo incluso al mediocampo. Su influencia no se limita al césped: es un líder silencioso, de los que sostienen al grupo cuando el ruido aprieta y los resultados no acompañan.

El respaldo de Míchel y un liderazgo natural

El crecimiento de Arnau no ha pasado desapercibido para su entrenador. Míchel Sánchez fue claro tras el triunfo en Anoeta al valorar su importancia dentro del equipo. “Para mí, el jugador más importante de la plantilla ahora mismo es Arnau, es el que mejor entiende el fútbol atacando y defendiendo”, afirmó el técnico, subrayando que futbolistas como él representan el alma del vestuario por su compromiso y sentimiento hacia el club.

Ese reconocimiento se traduce en galones. Arnau porta el brazalete de capitán cuando Cristhian Stuani no está sobre el terreno de juego, una responsabilidad que asume con naturalidad pese a su juventud. A los 22 años, ya no es solo una promesa: es una referencia competitiva y emocional en el Girona más sólido que se ha visto esta temporada.

Una victoria que refuerza el mensaje

El centenario de Arnau no pudo llegar en una noche cualquiera. El triunfo ante la Real Sociedad, con remontada incluida y doblete de Tsygankov, fue mucho más que tres puntos. Supuso una declaración de intenciones de un equipo que se niega a rendirse y que encontró en su capitán un ejemplo de carácter.

Tras el partido, Arnau dejó un mensaje directo y sincero. “Teníamos que sumar los tres puntos ya. Era necesario”, explicó, consciente de la situación clasificatoria. También puso en valor el escenario y el rival: “Es un campo muy difícil, con un equipo muy top y jugadores de altísimo nivel. Esta victoria es muy merecida por todos”.

De canterano a pilar del proyecto

La trayectoria de Arnau Martínez en el Girona es la de una progresión constante. Llegó al club en el verano de 2018 para incorporarse al Cadete A y fue superando etapas hasta asentarse en el primer equipo. Debutó como profesional el 17 de diciembre de 2020, con solo 17 años, en un partido de Copa del Rey ante la Gimnástica Segoviana. Desde entonces, su crecimiento ha sido imparable.

En la memoria rojiblanca ya figuran momentos decisivos, como el gol anotado en junio de 2022 ante el Tenerife en la final del playoff de ascenso a Primera división. Hoy, con 100 partidos en la élite, Arnau Martínez no solo representa el presente del Girona, sino también una base sólida sobre la que construir el futuro del club.