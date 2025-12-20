Míchel, técnico del Girona, admite que "ganar al Atlético sería una sorpresa"

El entrenador del conjunto catalán ve a su equipo "bien" a nivel anímico después de haber levantado el vuelo en LaLiga, pero reconoce que necesitarán una versión "espectacular" para superar al cuadro colchonero, uno de los candidatos al título

El Girona ha levantado el vuelo y cada vez está más cerca de abandonar los puestos de descenso. Igualado a puntos con Osasuna y a solo uno de Valencia, con un partido más disputado, y Real Sociedad, el conjunto catalán solo ha sufrido una derrota en las cinco últimas jornadas y viene de dar un golpe sobre la mesa con su victoria en Anoeta. Pero su técnico, Míchel Sánchez, tiene claro que ganar este domingo en Montilivi al Atlético de Madrid sería "una sorpresa" porque es "un equipazo que luchará por el título".

El entrenador madrileño reconoció que su Girona necesitará una versión "espectacular" y un rendimiento "altísimo" para vencer al conjunto rojiblanco, pero subrayó que su equipo puede competir "contra cualquier rival" y que los jugadores quieren la victoria para "acabar el año fuera del descenso". Además, también aseguró que encadenar dos victorias, después del triunfo en casa de la Real Sociedad (1-2), significaría "un paso adelante total", pero remarcó que el Atlético es un rival "muy duro".

Elogios al Atlético de Madrid

En este sentido, el preparador del conjunto gerundense añadió que el cuadro dirigido por Diego Simeone es "un equipo muy de autor" y uno de los mejores rivales en la presión, destacando además que tiene "mucho talento" y "jugadores determinantes en transición y en desmarques de ruptura", como Julián Álvarez, Giuliano Simeone o Alexander Sorloth.

"Vamos a sufrir, vamos a tener que correr mucho y vamos a tener que tener un poco de suerte en algunas situaciones. A nivel anímico estamos bien, pero estamos en descenso. La sensación que tenemos es que hemos de tener continuidad en el juego y mañana tenemos una gran oportunidad para acabar el año fuera del descenso, es lo que queremos", señaló, haciendo también un repaso del 2025.

Un año de aprendizaje y 200 partidos en el Girona

"Ha sido un año duro, tanto a nivel deportivo como personal por el problema que tuve en la pierna. Pero lo hemos superado todo y de ganar mañana estaríamos fuera del descenso. En este caso espero que el equipo dé su mejor versión y sea capaz de ganar un partido muy importante para nosotros. Acabar el año fuera del descenso sí sería muy importante. Año duro, pero en mi caso ha sido de aprendizaje. Ahora mismo estoy aprendiendo más cositas que antes no me pasaban y ahora tengo más respuestas. Ahora soy mejor entrenador. Es la mejor etapa de mi vida profesional. He vivido momentos muy buenos en el Rayo y también en el Huesca como entrenador, pero aquí he encontrado el lugar perfecto para mí. Si ganamos mañana al Atlético, me como el turrón", bromeó a las puertas de su partido número 200 como entrenador del Girona.

La baja de Ounahi y el buen momento de Tsygankov

Por otro lado, Míchel reconoció que la baja del centrocampista marroquí Azzedine Ounahi por la disputa de la Copa África "hace daño", porque estaba a un gran nivel, y recalcó que Viktor Tsygankov, autor de un doblete en San Sebastián, es un jugador "muy importante". "Siempre que tiene compañeros que están bien da un paso. Siempre le ha costado un poco ser el protagonista, pero en este sentido ha mejorado", sentenció.