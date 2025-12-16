Arnau Martínez, el jugador clave del Girona con una cláusula que despierta interés en Europa

A sus 22 años, el canterano ya es historia viva del club y uno de los nombres más vigilados del mercado internacional

Arnau Martínez sigue creciendo a un ritmo imparable. El futbolista del Girona alcanzó ante la Real Sociedad los 100 partidos oficiales en Primera División con el club, convirtiéndose en el jugador más joven en lograrlo y consolidándose como una de las piezas más determinantes del proyecto de Míchel, tanto dentro como fuera del campo.

Un récord histórico con brazalete incluido

Con solo 22 años, 7 meses y 19 días, Arnau no solo superó el registro de Aleix García, sino que lo hizo ejerciendo como capitán y firmando una gran actuación. No fue un partido más. Fue la confirmación de una trayectoria meteórica que le ha llevado a convertirse en una referencia en la historia reciente del Girona en la élite.

Su entrenador no dejó lugar a interpretaciones tras el encuentro. “El jugador más importante del equipo es Arnau Martínez”, afirmó Míchel, destacando su influencia en todas las fases del juego. No es habitual escuchar un elogio tan rotundo en público, pero en el caso de Arnau es un reflejo de lo que transmite en el vestuario y sobre el césped.

Un futbolista que cotiza al alza

Arnau es uno de esos perfiles cada vez más cotizados en el fútbol moderno. Lateral, carrilero, interior o incluso mediocentro, su polivalencia le ha permitido adaptarse a cualquier contexto táctico sin perder rendimiento. Ataca con criterio, defiende con fiabilidad y entiende el juego como un veterano.

Desde el punto de vista contractual, su situación llama la atención. Tiene contrato hasta 2027 y, de momento, la renovación no es una prioridad inmediata para el club. Más llamativa aún es su cláusula de rescisión: 14 millones de euros, una cifra muy asumible para muchos clubes europeos.

Europa mira a Montilivi

No es casualidad que Arnau haya estado en la agenda de varios equipos en los últimos mercados. Según se puede leer en Marca, el West Ham y el Olympique de Marsella han seguido de cerca su evolución, mientras que en Italia, Milan y Juventus pidieron información por él en los últimos días del pasado verano.

Pese a ese interés constante, el jugador se mantiene centrado exclusivamente en el Girona. Su rendimiento no se ha resentido y su crecimiento sigue siendo sostenido, lejos del ruido mediático y de las especulaciones habituales del mercado.

En Montilivi saben que tienen entre manos a uno de los activos más valiosos del club. Arnau ya es presente absoluto y, salvo sorpresa, también será uno de los protagonistas del próximo mercado.