Simeone, entrenador del Atlético, resignado con el calendario de LaLiga: “No hay ninguna fuerza para poder generar el diálogo”

El Atlético de Madrid se despide de LaLiga en 2025 con una visita a Montilivi. Antes del duelo ante el Girona, Diego Pablo Simeone analizó el momento de su equipo, el estado de la plantilla y el crecimiento del rival, con un discurso pragmático y centrado en la competición, donde hizo hincapié en el calendario

El Atlético de Madrid afronta el último compromiso del año en LaLiga con la intención de cerrar 2025 con buenas sensaciones. El escenario no será sencillo. Montilivi se ha convertido en un campo incómodo y el Girona de Míchel llega en un momento competitivo al alza. Diego Pablo Simeone compareció en la Ciudad Deportiva de Majadahonda para desgranar las claves del encuentro y repasar la actualidad rojiblanca.

El técnico argentino insistió en que su equipo debe centrarse exclusivamente en lo propio, al margen de lo que ocurra en otros partidos. “No opino de lo que puede pasar en otros campos. Tenemos que centrarnos en lo que nos interesa”, afirmó cuando fue preguntado por el Villarreal - Barcelona. El mensaje es claro: foco total en un duelo que servirá para cerrar el calendario de liga hasta enero.

El Atlético llega al choque con una carga importante de minutos acumulados, algo que Simeone asume como parte del contexto actual del fútbol. “Siempre es difícil de gestionar. Es un ritmo elevado de partidos seguidos, pero no se puede hacer nada”, explicó, dejando claro que la solución pasa por la profundidad de la plantilla.

El crecimiento del Girona de Míchel

Simeone mostró respeto por el rival y destacó la evolución del Girona a lo largo de la temporada. “Siempre miro a los rivales según el momento actual. Y ahora están mejor que al principio de temporada”, señaló el entrenador, que puso ejemplos concretos del rendimiento del conjunto catalán.

“Se me viene a la mente el partido ante el Madrid de local, el otro día con la Real Sociedad. En su línea de juego, un equipo valiente como lo siente su entrenador”, añadió, subrayando la identidad reconocible del equipo dirigido por Míchel. Para el Atlético, será una prueba de exigencia ante un rival que no renuncia a su estilo, incluso frente a equipos de la zona alta.

El contexto del calendario también salió a escena, aunque Simeone evitó la polémica. “No hay ninguna fuerza para poder generar el diálogo, tenemos que aceptar como está puesto el calendario”, zanjó, en una reflexión que apunta más a la adaptación que a la queja.

Almada y la competencia interna

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Thiago Almada. Simeone valoró positivamente su rendimiento reciente y el proceso de adaptación del futbolista. “Está compitiendo bien. Está trabajando en consecuencia de lo que necesitamos. Hay compañeros que están trabajando también bien”, explicó.

El técnico destacó su impacto en ataque: “Tiene una gran calidad en el tramo final. En Barcelona tuvo una gran ocasión de gol, luego le dio un buen balón a Griezmann, en Copa el pase a Gallagher en el primer gol…”. Un repaso concreto que evidencia confianza, pero también competencia abierta dentro del grupo.

En esa misma línea, Simeone recordó que la exigencia es colectiva y constante. “Tenemos que estar preparados para tener una plantilla amplia. Los hinchas no necesitan gente sana, necesitan que el equipo gane”, afirmó.

Una convocatoria para afrontar un reto

El rendimiento como visitante también fue abordado. Simeone restó dramatismo a las opiniones externas: “Es normal que la opinión siempre esté sobre todo en ustedes. El año es muy largo. Nos tenemos que hacer fuertes tanto en casa como fuera”. Un mensaje de continuidad y paciencia en una temporada extensa.

Llorente, duda en el once

Por último, actualizó el estado de Marcos Llorente, uno de los futbolistas más importantes en su esquema. “Lo vimos bastante bien. Mañana decidiremos si empieza, pero lo vimos bien”, comentó, dejando abierta la incógnita sobre su presencia en el once inicial.

Con todo ello, el Atlético se prepara para una visita compleja. Montilivi marcará el punto final de LaLiga en 2025, antes de un parón que servirá para recargar energías y ajustar detalles de cara a un 2026 que se presenta igual de exigente.