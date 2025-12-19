El Atlético de Madrid cierra un fichaje con morbo: era la 'perla' del Real Madrid

El club colchonero ha llegado a un acuerdo para la incorporación del joven Hugo Humanes, de 18 años, procedente del Inter de Milán, donde desembarcó tras hacer más de 100 goles en la cantera blanca

La entrada de Apollo Sports Capital como principal accionista del Atlético de Madrid hace prever una mayor inversión si cabe en materia de fichajes de cara a futuros mercados. Pero al mismo tiempo, en el club colchonero no se olvidan de potenciar su cantera con jóvenes talentos que puedan dar el salto al primer equipo. Para ello, no solo se trabaja en la formación desde la base, sino que también se incorporan futbolistas más curtidos. Es el caso de Arnau Ortiz, máximo goleador de un Atlético Madrileño que pelea por el ascenso a Segunda división, o el letón Dario Sits, internacional absoluto por su país que arribó cedido por un Parma en cuyo primer equipo ya había jugado, ambos incorporados el pasado verano para el filial.

Incorporación inmediata

Siguiendo esta línea, el último movimiento realizado desde el Metropolitano para reforzar su Academia trae consigo una ración añadida de morbo. Tal y como ha informado el periodista Fabrizio Romano, el club madrileño ha llegado a un acuerdo con el Inter de Milán para hacerse con los servicios de Hugo Humanes, que a sus 18 años se incorporará inmediatamente a la disciplina rojiblanca, en principio para militar en uno de sus equipos juveniles, aunque con vistas a estar cerca del equipo que dirige Fernando Torres en Primera RFEF.

Los números de Hugo Humanes en el Inter de Milán

Natural de Villanueva de la Torre, provincia de Guadalajara, el mediapunta e interior zurdo cumplía su tercera campaña en las filas del conjunto italiano, donde llegó a entrenarse con el primer equipo a las órdenes de Simone Inzaghi. En la entidad 'neroazzurra' había pasado por sus equipos sub 17 (21 encuentros y 7 tantos) y sub 18 (34 y 3) y sub 20, dando esta campaña el salto al primer filial, el Primavera 1, con el que sumaba 6 partidos y un gol, además de participar también en otros tres choques en la Youth League. Pero lo llamativo es que se trata de un producto de la cantera del Real Madrid, en la que militó durante 9 años, dejando un importante sello con más de 100 goles en su haber.

En el club blanco hablaban maravillas de Hugo Humanes, que tras dar sus primeros pasos en el fútbol sala con el Inter Movistar ingresó en 'La Fábrica' con apenas 7 años, en categoría prebenjamín. Allí fue quemando etapas de la manos de técnicos como Álvaro Arbeloa, de quien destacó en su día que había aprendido "mucho", hasta alcanzar el cadete. Pero la oferta del Inter le hizo cambiar de aires en 2023, firmando un contrato por tres campañas que acababa el próximo mes de junio.

El sueño de la selección

De este modo, el manchego regresa antes de lo previsto a la capital de España pero para vestir de rojiblanco. Aunque en su día se fue "con las puertas abiertas" de un Real Madrid que consideraba su "casa", ahora es el Atlético el que le ha dado la oportunidad de seguir progresando en su cantera. En su mente, además, está poder estrenarse como internacional en las categorías inferiores de la selección española, tras haber sido en su día campeón de España sub 16 de selecciones autonómicas. "Este año me veo muy bien físicamente y mentalmente, así que yo creo que el objetivo sería jugar en alguna convocatoria”, afirmó antes de arrancar el curso en una entrevista en el diario As.