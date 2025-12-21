Elche 4-0 Rayo Vallecano: Festival del Elche en el Martínez Valero para cerrar el año por todo lo alto

El conjunto de Eder Sarabia, gracias a los goles de Héctor Fort, Álvaro Rodríguez, Germán Valera y Martim Neto, dio un golpe sobre la mesa en la segunda parte para conseguir una nueva victoria en LaLiga EA Sports contra los de Iñigo Pérez

Elche y Rayo Vallecano se citaron en el día de hoy en el Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Eder Sarabia decidió alinear a Álvaro Rodríguez junto con Rafa Mir en la punta de ataque, ante la ausencia de André Silva en la convocatoria de hoy. Por otra parte, Iñigo Pérez apostó por un once muy reconocible, dejando a Camello en la delantera. De esta manera, ambos equipos llegaban tras llevarse el triunfo en sus respectivos partidos de Copa del Rey y de UEFA Conference League.

Héctor Fort, la buena y mala noticia del Elche

Eder Sarabia comenzó con el siguiente once para enfrentarse al Rayo Vallecano: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Héctor Fort, Marc Aguado, Valera, John, Febas, Álvaro Rodríguez y Rafa Mir. Por su parte, Iñigo Pérez, que no pudo contar con Ratiu para la visita al Elche, empezó con Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Pacha, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Camello y Álvaro García. En este sentido, el conjunto local comenzó haciéndose con la posesión de balón, aunque finalmente los visitantes fueron los vencedores en este sentido.

Sin embargo, el club madrileño no pudo evitar el gran gol de Héctor Fort en el minuto seis. El jugador, cedido por el Barcelona, recibió la pelota en la frontal del área y se inventó él solo la jugada para terminar derribando a Batalla y hacer el primero en el Martínez Valero. No obstante, el defensa se hizo daño justo tras la finalización del gol, en el hombro y tuvo que pedir el cambio, por lo que Eder Sarabia, que incidió en la previa el hecho de ponerle la guida al 2025 con una victoria hoy, dio entrada a Martim Neto en su lugar. Por otra parte, el Rayo Vallecano intentó reaccionar al golpe tempranero del encuentro, pero se topó con una gran defensa local. Además, Balliu, que entró en el once inicial por la sanción de Ratiu, también pidió la sustitución, en este caso, por un pinchazo en la zona de atrás de su pierna derecha. De esta manera, Fran Pérez fue el futbolista en entrar al terreno de juego, ocupando el Pacha la posición del jugador lesionado de Albania.

Álvaro Rodríguez y Germán Valera dan un golpe sobre la mesa

Tras la reanudación del juego en el Martínez Valero, el Elche pudo hacer el segundo a través de las botas de Rafa Mir y Álvaro Rodríguez, que recibieron ambos dos balones desde un centro lateral y, solos en la marca, mandaron el esférico por arriba de la portería de Batalla, dejando el partido muy vivo. Los buenos minutos del conjunto de Eder Sarabia llevaron a Iñigo Pérez a realizar el segundo cambio del partido, dando entrada a Pedro Díaz por Óscar Valentín para buscar más eficacia de cara al gol.

No obstante, el Elche mejoró conforme iban pasando los minutos, lo que se vio reflejado de cara a puerta. En este sentido, una gran jugada de Pedro Bigas por banda izquierda, sumada a una mala salida de Batalla de su área, provocó el tanto de Álvaro Rodríguez en el 67'. Además, tres minutos, tan solo, más tarde, llegó el gol de Germán Valera tras una jugada colectiva, que terminó con un pase de gol del exdelantero del Real Madrid. Por ello, Iñigo Pérez reaccionó de inmediato e hizo un triple cambio compases después, pero en un nuevo ataque de los locales vino el cuarto, obra de Martim Neto con un lanzamiento que no pudo detener Batalla. De esta manera, los visitantes no pudieron maquillar el luminoso del Martínez Valero, por lo que terminó en 4-0 a favor de los Eder Sarabia.

Ficha técnica:

4 - Elche: Iñaki Peña; John Chetauya, Affengruber, Bigas (Pétrot, min. 79); Héctor Fort (Neto, min. 12), Álvaro Núñez, Aguado (Josan, min. 79), Febas, Valera; Álvaro Rodríguez (Yago de Santiago, min. 79) y Rafa Mir (Adam, min. 89).

0 - Rayo Vallecano: Batalla; Balliu (Fran Pérez, min. 33), Lejeune, Mendy (Jozhua, min. 75), Pep Chavarría; Unai López (Luis Felipe, min. 75), Óscar Valentín (Pedro Díaz, min. 60), ‘Pacha’ Espino (Gumbau, min. 75); Isi, Álvaro y Camello.

Goles: 1-0, min. 6: Héctor Fort. 2-0, min. 67: Álvaro Rodríguez. 3-0, min. 69: Germán Valera. 4-0, min. 90: Martim Neto.

Árbitro: Adrián Cordero Vega (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a Febas y Josan por el Elche y a Mendy, Unai López y Lejeune por el Rayo Vallecano.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero de Elche ante 23.765 espectadores.