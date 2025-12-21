Iñigo Pérez, tras el 4-0 contra el Elche: "Cuando estamos por debajo en el marcador nos entra ansiedad"

El técnico del Rayo Vallecano analizó en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, la dura derrota de su equipo ante el Elche en el Martínez Valero, que le deja decimoquinto en la clasificación de LaLiga EA Sports

El Rayo Vallecano se llevó una dura goleada de su visita al Elche, en el duelo que cerraba el año 2025 para ambos conjuntos. Los de Iñigo Pérez fueron incapaces de reaccionar al golpe de los de Eder Sarabia en la segunda parte, donde firmaron tres goles el equipo local. Por ello, el técnico analizó esta derrota en el Martínez Valero en rueda de prensa, ante los medios de comunicación. Además, Isi Palazón fue uno de los jugadores que analizó el choque.

Iñigo Pérez, muy claro tras la derrota de su equipo

De esta manera, Iñigo Pérez valoró en rueda de prensa sus sensaciones tras la derrota del Rayo Vallecano contra el Elche: "Tengo un sentimiento de culpa, de tristeza, de rabia y de no haber hecho bien mi trabajo. Nos pasó en Villarreal y nos ocurrió la temporada con el Espanyol en Vallecas. Hay veces que provoca una reacción positiva y nos lleva a sacar resultados o remontadas inesperadas. Hay otras veces que si no tienes acierto y el rival es contundente, como el Elche en este caso, te penaliza".

Además, Iñigo Pérez, al igual que en la rueda de prensa previa al choque contra el Elche, hizo hincapié en el hecho de que puede ser un problema que el Rayo Vallecano esté disputando tres competiciones: "No creo que sea el motivo de que nos mantengamos en Primera División o no. El año pasado también hubo veces que nos metieron cuatro goles y no jugábamos la Conference. Cuando estamos por debajo en el marcador nos entra ansiedad. A veces no nos ha penalizado, pero cuando el rival está con este nivel y es tan contundente, el marcador es fiel reflejo de esta equivocación".

Isi Palazón, sobre la imagen del Rayo Vallecano en el Martínez Valero

Por su parte, Isi Palazón hizo balance de la derrota contra el Elche, viniendo de ganar al Drita en el duelo de la UEFA Conference League: "Hasta el segundo gol estábamos bien, sinceramente. Estábamos compitiendo. Pero no puede ser, no es la primera vez que pasa, que nos meten el segundo y nos venimos abajo. Y lo que más me preocupa son los regresos. Estoy disgustado con la segunda parte".

Además, Isi Palazón valoró el encuentro haciendo referencia a las palabras de Iñigo Pérez en el día de ayer en rueda de prensa: "Ayer decía el míster la diferencia con Conference. Habrá que insistir durante la semana en ejercicios de finalización. Tenemos mucha gente arriba que puede hacer gol. Seguro que reinvertiremos la situación. Cuando pasa un resultado así, tan abultado, creo lo mejor es irnos a casa esta semana, descansar, desconectar y venir con las pilas bien cargadas y con energía positiva para cambiar las sensaciones de hoy, sobre todo"