Elche - Rayo Vallecano en directo: resultado del partido de hoy de LaLiga EA Sports

El conjunto de Eder Sarabia recibe en el día de hoy al de Iñigo Pérez en el Martínez Valero, al que llegan ambos equipos con bajas confirmadas importantes como las de André Silva, por un lado, y Jorge de Frutos, por el otro

El Elche, por un lado, viene de perder contra el Mallorca y ganar al Girona , lo que deja a los de Eder Sarabia en la undécima posición con 19 puntos.

El Rayo Vallecano, por su parte, llega al Martínez Valero tras empatar frente al Betis y perder contra el Espanyol , por lo que los de Iñigo Pérez quedan situados en la decimotercera posición de la tabla con 18 puntos.

Estas fueron las palabras de Eder Sarabia en la previa del encuentro , confiando en el triunfo para cerrar 2025.

Algo más de hora y media para que comience el encuentro, con Elche y Rayo Vallecano ya en el Martínez Valero.

Eder Sarabia vuelve a apostar, junto con Rafa Mir, a un Álvaro Rodríguez que no era titular en Liga desde el pasado 28 de noviembre ante el Getafe.

Sin sorpresas en los elegidos por Iñigo Pérez, que introduce tres cambios obligados con respecto al último encuentro de LaLiga: entran Balliu, Unai López y Camello por Raitu, Pathé Ciss y Jorge de Frutos.

¡GOOOOOOOL DE HÉCTOR FORT! Qué bien define el canterano del Barcelona, en una jugada personal, aunque se ha hecho daño en el hombro tras la finalización del tanto.

El Elche se enfrenta en el día de hoy al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia reciben al equipo de Iñigo Pérez tras eliminar el Éibar en los dieciseisavos de Copa del Rey, pero cayeron derrotados contra el Mallorca en Son Moix en el duelo del campeonato doméstico. El conjunto madrileño, por su parte, viene de llevarse un triunfo importante frente al Drita en la UEFA Conference League, por lo que intentarán cerrar el año 2025 con una victoria en el Martínez Valero. Por otro lado, el colegiado del encuentro será Adrián Cordero, que tendrá la ayuda de Juan Luis Pulido, en el VAR.

Eder Sarabia, con la baja confirmada de André Silva

En este sentido, Eder Sarabia fue muy claro en la rueda de prensa previa al choque contra el Rayo Vallecano, donde confirmó las bajas de André Silva y de Diangana: “Queremos ponerle la guinda a este histórico 2025. Todo va muy rápido y a veces se nos olvidan las cosas. El presente te come. Vamos con toda la fuerza para hacer otro gran partido en casa y acabar con una alegría. Queremos alimentar la ilusión. Será un partidazo de fútbol”.

En este sentido, el Elche viene de conseguir buenas noticias con su victoria ante el Éibar en dieciseisavos de Copa del Rey, lo que le da el pase a octavos de final. No obstante, los de Eder Sarabia vienen de caer derrotados por 3-1 ante el Mallorca en la anterior jornada de LaLiga EA Sports, disputada en Son Moix. Por ello, el conjunto alicantino se sitúa undécimo en la clasificación del campeonato doméstico con un total de 19 puntos, a la espera de lo que termine pasando en el resto de encuentros.

Iñigo Pérez, a evitar el susto de la zona baja de LaLiga EA Sports

Por su parte, Iñigo Pérez no restó importancia al hecho de estar disputando tres competiciones, pero analizó también cómo ve al Elche de Eder Sarabia: “Lo veo muy bien, conozco a su entrenador porque nos sacamos el carné juntos hace un montón de años, cuando yo todavía estaba en el filial del Athletic. . Tiene diferentes formas pensadas de cómo sacar el balón, se adaptan al rival en defensa y ataque. Tiene inteligencia y análisis. Hay convencimiento por parte de los jugadores. Mañana será un partido entretenidos y debemos ser inteligentes para saber qué hacer en cada momento”.

Además, el Rayo Vallecano contará con la baja de Ratiu por acumulación de tarjetas, además de Pathé Ciss y Nteka, por estar concentrados con Senegal y Angola, respectivamente, para disputar la Copa África y Jorge de Frutos, Méndez y Mumin por diferentes lesiones que les dejan fuera de la convocatoria de hoy de Íñigo Pérez.