Iñigo Pérez pierde a Ratiu para la visita al Elche

El defensa del Rayo Vallecano vio la quinta amarilla frente al Betis y deberá cumplir el castigo por acumulación de tarjetas este domingo contra el conjunto de Eder Sarabia, por lo que será la primera vez esta temporada que se pierda un duelo de LaLiga

Iñigo Pérez pierde a Ratiu contra el Elche

El Rayo Vallecano se llevó malas noticias del duelo contra el Betis del pasado lunes. Además de la lesión de Jorge de Frutos tras la acción con Natan, el acta del partido confirmó la tarjeta amarilla a Ratiu, que le hará perderse el encuentro del próximo domingo ante el Elche, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga. De Burgos Bengoetxea, árbitro del choque entre los de Iñigo Pérez y los de Pellegrini, le mostró la misma y tendrá que cumplir ciclo por acumulación de las mismas. De esta manera, el lateral se perderá la primera cita del campeonato doméstico de esta temporada, ya que ha sido titular e indiscutible en las 16 que llevamos hasta la fecha. Además, tan solo se ha perdido los de UEFA Conference League frente al Neman Gordno y Shkendija y el de Copa del Rey contra el Tuncos, con pleno de victorias para el equipo rayista.

No obstante, su baja confirmada para el Martínez Valero le abre la puerta a ser titular mañana ante el Drita, en la jornada seis del torneo europeo, en la que el Rayo Vallecano llega con el objetivo de consolidar el top-8 en la clasificación. En este sentido, cabe destacar que Ratiu fue amonestado con tarjeta amarilla en el encuentro contra el Betis por "desaprobar con gestos una de mis decisiones", tal y como confirmó De Burgos Bengoetxea en el acta del mismo. Por ello, Iñigo Pérez, que lamentó la falta de puntería en el duelo frente a los de Pellegrini, deberá buscar un nuevo recurso para defender la banda derecha que dejará libre el defensa de 27 años este domingo. Por otro lado, la importancia del internacional con Rumanía también se ha visto reflejada en la faceta goleadora, donde marcó uno de los goles en la visita del Rayo Vallecano al Hacken sueco.

El gol en Vallecas, otra mala noticia que se suma a la baja de Ratiu

El Rayo Vallecano volvió a quedarse sin ver puerta ante el Betis por tercer partido esta temporada en LaLiga, sumados al encuentro contra el Real Madrid y Sevilla. Esto le deja con tan solo 13 goles a favor para los de Iñigo Pérez en la competición, superados por equipos que van por debajo en la tabla, como Mallorca, Real Sociedad o Valencia, entre otros. Además, la posible baja de Jorge de Frutos para los próximos choques podría hacer al técnico mover diferentes piezas de su once inicial, ya que el delantero ha participado en la mayoría de duelos esta campaña.