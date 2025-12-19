Sarabia quiere poner ante el Rayo la guinda a "un 2025 histórico" del Elche

El técnico franjiverde destaca el ascenso, la conexión con la afición y el crecimiento del equipo, y avisa de la dificultad de un Rayo “en inercia positiva”

Éder Sarabia compareció este viernes en la previa del partido ante el Rayo Vallecano con un mensaje claro: el Elche quiere cerrar 2025 de la mejor manera posible. El entrenador franjiverde calificó el año como “histórico” y aseguró que una victoria este domingo serviría para ponerle la guinda a una temporada marcada por el ascenso, la ilusión y el crecimiento colectivo.

Un año “extraordinario” para el Elche

Sarabia subrayó que, más allá del resultado del domingo, el balance del año ya es muy positivo. El técnico puso en valor el regreso a Primera División, las tardes de alegría vividas en el Martínez Valero y la conexión que se ha generado entre el equipo y la afición. “Pase lo que pase, el año ha sido extraordinario”, insistió el entrenador, que habló de 2025 como un curso “inolvidable” para el club.

El técnico también destacó el impulso anímico que ha supuesto la clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey, especialmente en una ronda en la que han caído varios equipos de Primera. Para Sarabia, ese contexto refuerza el mérito del Elche y consolida la confianza del grupo de cara al tramo final del año.

Respeto máximo a un Rayo en buena dinámica

Sobre el rival, Sarabia elogió el momento del Rayo Vallecano, al que definió como un equipo “en inercia positiva”, con una identidad clara y una gran intensidad en su juego. “Juegan con una idea muy definida, determinación e intensidad”, explicó, destacando además el trabajo de Íñigo Pérez, al que considera un entrenador con una línea reconocible, pero capaz de introducir matices según el rival.

El técnico franjiverde anticipó un encuentro abierto y atractivo, “de ataque y de buscar la portería contraria”, con fases de ida y vuelta que exigirán al máximo a ambos equipos.

En el apartado deportivo, Sarabia confirmó las bajas por lesión de Grady Diangana y André Silva, mientras restó preocupación a la reciente pérdida de protagonismo de Rodrigo Mendoza. El entrenador explicó que es un proceso normal en un jugador que ha pasado de ser un desconocido en Segunda a una de las grandes proyecciones del fútbol español.

Mirando al futuro, Sarabia insistió en que el mejor mercado de invierno para el Elche pasa por mejorar el rendimiento de los que ya están en la plantilla, sin cerrar la puerta a refuerzos muy puntuales y de impacto inmediato. También elogió el nivel de Matías Dituro y aseguró que el equipo cuenta con “una portería espectacular”.

El deseo para 2026 es claro: seguir creciendo en la clasificación, con la permanencia como objetivo principal y el reto ilusionante de competir en la Copa.