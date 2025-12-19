Malas noticias para Sarabia en el Elche: André Silva es baja y Diangana es duda para el partido ante el Rayo Vallecano

El delantero portugués sigue tocado y se perderá el duelo ante el Rayo Vallecano, rival al que firmó un hat-trick con la elástica del Sevilla en 2018

André Silva no llegará a tiempo para cerrar el año sobre el césped. El delantero portugués será baja en el partido ante el Rayo Vallecano tras sufrir una recaída en sus problemas físicos, una ausencia especialmente simbólica por el rival y el escenario. Vallecas es uno de los estadios ligados al mejor recuerdo goleador de su carrera, pero esta vez lo verá desde fuera.

Una recaída que le aparta hasta después del parón

El Elche se ejercitó este jueves sin André Silva, confirmando las sensaciones que ya manejaba el cuerpo técnico desde el pasado fin de semana. El atacante portugués sufrió una recaída frente al Mallorca y quedó definitivamente descartado para el último compromiso del año ante el Rayo Vallecano.

El ariete llevaba varias semanas arrastrando molestias. Ya se perdió el encuentro ante el Girona y, aunque intentó reaparecer frente al Mallorca, apenas pudo disputar tres minutos antes de notar de nuevo problemas físicos. Esa recaída le impidió viajar posteriormente a Eibar para la Copa y ahora le deja fuera de combate hasta, como mínimo, después del parón navideño.

En el club confían en que André Silva pueda estar disponible para el primer partido de 2026, previsto ante el Villarreal, siempre que la evolución sea positiva y no se repitan los contratiempos musculares.

Vallecas, el escenario de una tarde imborrable

La ausencia cobra aún más relevancia por el rival. El Rayo Vallecano es uno de los equipos marcados en rojo en la carrera de André Silva. En 2018, cuando debutaba con la camiseta del Sevilla, el delantero portugués firmó en Vallecas una de las grandes actuaciones individuales de su trayectoria, anotando un hat-trick y llevándose el balón a casa.

Ese partido ocupa un lugar especial en su memoria, ya que solo ha logrado marcar tres goles en un mismo encuentro en dos ocasiones a lo largo de su carrera profesional. La primera fue en 2017, con el Milan, en un partido de Europa League frente al Austria de Viena. La segunda, aquella noche inolvidable ante el Rayo.

Sarabia, pendiente también de Diangana

Además de André Silva, Éder Sarabia tampoco pudo contar en la sesión con Diangana. El centrocampista realizó trabajo específico al margen del grupo y su presencia ante el Rayo también está en duda. Al menos, el técnico franjiverde pudo rotar a varios titulares en Copa ante el Eibar, reservando piezas importantes de cara al duelo liguero.

El Elche ajusta cargas y afina la preparación con el objetivo de cerrar el año con buenas sensaciones y con la espina de no poder contar con André Silva en el estadio que guarda uno de los mejores recuerdos de su carrera.