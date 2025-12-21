Elche - Rayo Vallecano: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Elche quiere mantener su estadio como un fortín, mientras que el Rayo busca los tres puntos tras más de un mes sin lograrlos

Este domingo se enfrentarán Elche y Rayo Vallecano en el estadio Manuel Martínez Valero, en un duelo que promete intensidad y lucha por los tres puntos.

El conjunto ilicitano ocupa actualmente la undécima posición en la clasificación con 19 puntos. En la pasada jornada cayó ante un Mallorca, que en su estadio se muestra muy sólido, al igual que los de Sarabia. Fuera de casa, al Elche le cuesta hacerse con los tres puntos, pero en su feudo se muestra casi inexpugnable, sumando 16 puntos en ocho partidos, frente a solo 3 fuera de casa.

Además, el balance histórico entre ambos equipos favorece claramente al conjunto ilicitano: 27 victorias, 6 empates y 12 victorias del Rayo Vallecano. Esta estadística muestra la fortaleza del Elche en enfrentamientos directos y su capacidad para imponerse en partidos clave.

Por su parte, el Rayo Vallecano ocupa la decimotercera posición con 18 puntos y llega con la necesidad de romper una racha de cinco encuentros sin ganar. La pasada jornada empató ante el Betis, en un partido que resultó poco atractivo para ambos públicos. Fuera de Vallecas, los madrileños han logrado 10 puntos en nueve partidos, cifra que casi iguala lo obtenido como locales y que evidencia que el equipo puede ser competitivo incluso lejos de su estadio.

Elche No Iniciado - Rayo

El encuentro será una buena prueba para ambos equipos: el Elche buscará mantener su estadio como un fortín y consolidar su posición en la tabla, mientras que el Rayo intentará recuperar la confianza y sumar una victoria que le permita acercarse a la zona media de la clasificación.

Elche CF - Rayo Vallecano: fecha y horario del partido de la jornada 17 de LaLiga 25/26

El partido entre el Elche y el Rayo Vallecano, tendrá lugar este domingo 21 de diciembre a las 18:30 horas, en el estadio Manuel Martínez Valero.

Elche CF - Rayo Vallecano: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoséptima jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y en Orange es el dial 110), por el canal M+ LaLiga HDR (dial 440 y en Orange es el dial 111), luego también se puede seguir en la Liga TV Bar.

Elche CF - Rayo Vallecano: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este domingo entre el Elche y el Rayo Vallecano, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de https://www.estadiodeportivo.com/. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoséptima jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas.