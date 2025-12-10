Bigas, con contrato hasta 2026, deja en el aire su futuro: "Yo estoy feliz, aunque no depende solo de mí"

El jugador del Elche ha valorado la posibilidad de firmar una renovación en los próximos meses, además de analizar cómo está habiendo al equipo de Eder Sarabia y su vuelta al terreno de juego más de un mes despué

Pedro Bigas está firmando su quinta temporada en el Elche, donde viene de derrotar al Girona. El futbolista y capitán del conjunto de Eder Sarabia, que comenzó con regularidad esta campaña, ha cosechado cuatro partidos sin jugar entre decisiones técnicas y molestias musculares. Además, el central acaba contrato en junio de 2026, por lo que su renovación sigue siendo un tema pendiente a tratar por la dirección deportiva, en el caso de que haya acuerdo por seguir ambas partes de la mano. De esta manera, el jugador ha querido explicar cómo está la situación de su futuro.

Bigas valora la temporada del Elche hasta el momento

En este sentido, Bigas atendió a los medios de comunicación para repasar la actualidad del Elche, que tienen a Affengruber en el foco por el interés del Sevilla y comenzó hablando del hecho que el conjunto de Eder Sarabia ha estado hasta siete partidos sin ganar en LaLiga: "No hay que obsesionarse con eso y seguir con nuestra filosofía y salir convencidos". Por otro lado, el jugador de 35 años habló del enfrentamiento contra el Mallorca de este fin de semana: "Son duros y fuertes, tenemos armas suficientes para hacerles daño y llevar el peso del partido. Hay que cocinar bien las jugadas y no precipitarse porque ellos también estarán pendientes de algún fallo nuestro". De esta manera, el central ha recordado cómo salió del equipo de Jagoba Arrasate para fichar por Las Palmas: "Era mi casa. Tuve la suerte que las categorías inferiores las pasé en la isla. Es verdad que mi pareja me ayudó mucho, pero son decisiones difíciles que te ayudan a madurar y hacerte fuerte".

Además, Bigas explicó su situación de cara al futuro, ya que acaba contrato en junio de 2026 con el conjunto de Eder Sarabia, que respiró aliviado tras ganar al Girona el pasado fin de semana, además de hablar de su vuelta al terreno de juego tras caer lesionado en el duelo contra el Barcelona del dos de noviembre: "Me veo para seguir muchos años más. Se acaba mi contrato, pero no estoy centrado en eso. Por mi parte, estoy feliz aquí, pero no depende solo de mí. Jugué la semana pasada 60 minutos porque fue lo acordado con el entrenador y no tuve que resentirme. Eder Sarabia nos exige mucho e intenta sacar lo máximo de nosotros y es normal que pasen este tipo de lesiones, que ya están pasadas".

Bigas mantiene la duda en torno a su futuro

Por ello, los próximos meses de Bigas en el Elche serán claves para definir y aclarar su futuro. El jugador, con pasado en el Mallorca, Las Palmas y Éibar, podría seguir ligado al conjunto de Eder Sarabia, ya que le considera un fijo e indiscutible en el eje de la zaga. Hasta el momento, el defensa de 35 años ha sido titular en todos los encuentros de LaLiga, excepto contra la Real Sociedad, Real Madrid y Elche, ya que estaba en su proceso de recuperación de la rotura que sufrió ante el equipo de Hansi Flick.