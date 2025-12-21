Alineaciones Elche - Rayo Vallecano: Alineación probable de Elche y Rayo Vallecano en la jornada 17 de LaLiga EA Sports

El conjunto de Eder Sarabia recibe al de Iñigo Pérez en el Martínez Valero con posibles novedades en el once inicial con respecto al que venció el pasado martes al Éibar en dieciseisavos de Copa del Rey

El Elche recibe en el día de hoy al Rayo Vallecano, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia vuelven al Martínez Valero tras la derrota ante el Mallorca en Son Moix, por lo que podría haber novedades en el once inicial. Por otra parte, el conjunto de Iñigo Pérez llega tras vencer al Drita en el duelo de la UEFA Conference League, además de empatar contra el Betis en el anterior choque del campeonato, por lo que la carga de partidos podría invitar al técnico a mover ficha de cara a sus jugadores titulares.

Diangana y André Silva, bajas confirmadas en el Elche

Eder Sarabia confirmó las bajas de Diangana y André Silva en la rueda de prensa previa, peor también destacó las claves de un equipo que pretende cerrar el año en el Martínez Valero con victoria: “Vamos con toda la fuerza para hacer otro gran partido en casa y acabar con una alegría. Queremos alimentar la ilusión. Será un partidazo de fútbol”.

En este contexto, todo apunta que Iñaki Peña será el portero titular contra el Rayo Vallecano, ya que viene de descansar en Copa del Rey y de tener continuidad en los últimos encuentros de LaLiga EA Sports. Por delante, se podría situar una línea de cuatro formada por Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chus y Bigas, como viene acostumbrando el técnico vasco. Por otro lado, Marc Aguado podría seguir siendo el pivote defensivo del equipo, que viene de tener casi 20 minutos en el partido de Copa del Rey ante el Éibar. Además, Valera, Neto, Febas y Yago Santiago podrían ser los cuatro futbolistas que se sitúan por delante, dejando en punta a Rafa Mir, que firmó una gran actuación contra el Girona haciendo un doblete.

Los de Iñigo Pérez, a volver a la senda de los tres puntos sin Ratiu

Por su parte, el Rayo Vallecano llega al Martínez Valero tras casi un mes sin conocer la victoria en LaLiga, ya que el último triunfo en el campeonato doméstico del conjunto de Iñigo Pérez fue el pasado 26 de octubre ante el Alavés. Sin embargo, el técnico podría apostar por un once que viene de cosechar buenas noticias en UEFA Conference League y Copa del Rey. En este sentido, Batalla volvería a ser el elegido como portero titular contra el Elche. Por delante, el entrenador rayista podría apostar por Balliu, ante la acumulación de tarjetas de Ratiu que le obliga a ser baja, además, de Lejeune, Mendy y Chavarría.

Además, Pathe Ciss y Óscar Valentín apuntan a formar el doble pivote del Rayo Vallecano en el Martínez Valero. Por delante se podrían situar Unai López, Isi Palazón, Camello y Álvaro García, ante la lesión que sufrió Jorge de Frutos ante el Betis.

Onces posibles de Elche y Rayo Vallecano

Elche: Iñaki Peña, Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chust, Bigas, Marc Aguado, Valera, Neto, Febas, Yago Santiago y Rafa Mir.

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Lejeune, Mendy, Chavarría, Pathe Ciss, Óscar Valentín, Unai López, Isi Palazón, Camello y Álvaro García.