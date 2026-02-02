Álvaro Benito alerta del rumbo del Real Madrid tras el triunfo ante el Rayo: "La sensación es de indefinición absoluta"

El Real Madrid volvió a ganar en LaLiga, pero el debate sigue abierto. La ajustada victoria frente al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu dejó más dudas que certezas y reavivó el malestar de la grada. En ese contexto, Álvaro Benito realizó un análisis donde puso el foco en una inquietud que empieza a ser estructural

El Real Madrid sumó tres puntos vitales para mantenerse a uno del Barcelona, líder de LaLiga, pero lo hizo sin convencer. El Rayo Vallecano, especialmente en la segunda parte, llevó al límite al equipo de Álvaro Arbeloa, que tuvo que apoyarse de nuevo en la pegada de Kylian Mbappé desde el punto de penalti y en una intervención decisiva de Thibaut Courtois para sostener el resultado.

El Bernabéu, que ya había mostrado su enfado antes del pitido inicial durante la presentación de los jugadores, vivió el partido con un runrún constante. El gol temprano de Vinicius Junior calmó momentáneamente los ánimos, pero los silbidos regresaron a medida que el juego se volvió impreciso y el control del partido se diluía. El descanso llegó con ventaja blanca en el marcador, pero no con la sensación de dominio que exige el contexto.

El diagnóstico de Álvaro Benito

En Carrusel Deportivo, Álvaro Benito fue directo y poco complaciente. El exjugador del Real Madrid puso el foco en un problema que, a su juicio, va más allá de un partido concreto. “Si no se define qué tipo de equipo quiere ser, qué plan vas a seguir, cómo y cuándo quieres recuperar la pelota, qué tipo de juego vas a hacer…”, comenzó, antes de advertir del riesgo de vivir instalado en la irregularidad: “Si sigues dando bandazos de un partido bueno, tres malos, que si los de arriba no aprietan…”.

Para el comentarista, el Madrid necesita algo más que talento individual para competir con los grandes de Europa. “Tiene que elegir un camino para estar al nivel de los equipos punteros competitivos a nivel mundial”, subrayó, insistiendo en la necesidad de un plan reconocible y sostenido en el tiempo.

Falta de identidad y roles difusos

Uno de los puntos que más preocupa al analista es la indefinición colectiva. “Dónde quieres presionar, cuál es tu estrategia defensiva, dónde quieres robar, cómo construyes… No tienes muy claras algunas posiciones, quién se afianza en el once y quién no”, enumeró. Para Benito, esa falta de claridad impide construir una base sólida sobre la que crecer.

Su mensaje fue tan claro como contundente: “Primero hay que definirse e ir a muerte con ello y dejarse ya de historias”. No se trata solo de ajustar piezas, sino de establecer una identidad reconocible que no dependa de chispazos puntuales.

La suerte como forma de proyecto

El exfutbolista no cerró la puerta a lo inesperado, pero sí rebajó el optimismo. “Es el Madrid y es fútbol, puede suceder un milagro, pero lo veo improbable”, señaló, planteando una reflexión incómoda: “¿Vas a estar siempre en el alambre para ver si suena la flauta prácticamente cada día para poder conseguir los títulos?”.

Su conclusión resume el sentir de una parte creciente del entorno blanco: “Yo veo demasiadas dudas en muchos aspectos deportivos, futbolísticos, individuales y colectivos, como para pensar que esto pueda tener éxito. La sensación es de indefinición absoluta en el rumbo a tomar”.

El Real Madrid ganó ante el Rayo, pero no escapó al examen. Con LaLiga aún abierta y el calendario apretando, las palabras de Álvaro Benito funcionan como una advertencia más que como una sentencia. El margen para corregir existe, pero el tiempo corre. Y, como dejó claro el Bernabéu, la paciencia empieza a agotarse cuando el equipo no transmite un camino claro.