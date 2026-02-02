El Real Madrid cierra la puerta a la salida de Fran García pese al interés del Bournemouth

El Real Madrid no quiere asumir riesgos en la segunda vuelta de la temporada. A pesar de la sobrepoblación en el lateral izquierdo y del interés procedente de la Premier League, el club blanco ha decidido mantener a Fran García hasta final de curso, rechazando una propuesta del Bournemouth que parecía encajar en todas las partes

El pasado verano, el Real Madrid reforzó su banda izquierda con la llegada de Álvaro Carreras, una apuesta de presente y futuro que se sumó a una demarcación ya ocupada por Fran García y Ferland Mendy. Tres laterales zurdos para un solo puesto, una situación que, sobre el papel, invitaba a pensar en una salida durante el mercado invernal.

Sin embargo, la realidad deportiva del equipo ha pesado más que la lógica numérica. Con una plantilla condicionada por lesiones y una exigencia máxima en todas las competiciones, el club considera que cualquier movimiento podría debilitar un grupo que ya se ha visto perjudicado durante gran parte de la temporada.

El Bournemouth llama y el Madrid responde tajante

De acuerdo con la información de la Cadena COPE, el Bournemouth trasladó al Real Madrid una propuesta para incorporar a Fran García en forma de cesión hasta final de temporada. Al frente del conjunto inglés se encuentra Andoni Iraola, técnico que conoce a la perfección al lateral manchego tras dirigirle en el Rayo Vallecano, etapa en la que el jugador ofreció su mejor rendimiento.

La opción seducía al futbolista, que veía con buenos ojos reencontrarse con Iraola y ganar protagonismo en la Premier League. Sin embargo, la respuesta desde Chamartín fue tajante: no habrá salidas en este mercado invernal.

Minutos contados, pero rol necesario

Los números de Fran García esta temporada reflejan una participación irregular. Ha disputado 14 partidos oficiales, con un gol en su cuenta, aunque su presencia como titular ha sido limitada: cinco encuentros de LaLiga, uno de la Champions League y dos de Copa del Rey. Desde la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo, su protagonismo ha ido a menos.

El lateral jugó 65 minutos ante el Albacete Balompié en Copa del Rey y 13 minutos en la goleada frente al Monaco. Desde entonces, no ha participado contra Levante, Villarreal, Rayo Vallecano ni Benfica. En varios de esos encuentros, Arbeloa ha optado por Eduardo Camavinga como solución de emergencia en el lateral izquierdo cuando Carreras no estaba disponible.

Pese a ello, el cuerpo técnico entiende que prescindir de Fran García dejaría al equipo con menos alternativas reales en una zona sensible del campo.

Un adiós aplazado, no descartado

Que el Real Madrid haya cerrado la puerta ahora no significa que lo haga en verano. Con contrato hasta 2027, Fran García figura en la lista de candidatos a salir dentro del plan de renovación que el club activará al término de la temporada. Su perfil tiene mercado, especialmente en Inglaterra, y el interés del Bournemouth es una prueba más de ello.

La diferencia es el momento. En pleno mes de febrero, con el calendario apretando y los objetivos aún abiertos, la consigna es clara en Chamartín: no tocar nada.

Iraola, un factor clave para más adelante

El vínculo entre Fran García y Andoni Iraola sigue siendo un argumento de peso. El técnico vasco fue quien potenció al lateral en Vallecas hasta convertirlo en uno de los carrileros más incisivos de LaLiga, un rendimiento que llevó al Real Madrid a ejecutar su recompra. Ese precedente mantiene viva la opción de un reencuentro futuro, aunque no será en este mercado invernal, menos aún cuando las lesiones no dan tregua.

Por ahora, el mensaje del club blanco es inequívoco: Fran García se queda. Al menos, hasta que acabe la temporada. Luego, el tablero volverá a moverse.