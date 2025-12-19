Íñigo Pérez se acuerda del Athletic cuando habla de la final de la Conference League: "Me encantaría vivirla y ganarla"

El técnico vasco del Rayo Vallecano ha logrado un sobresaliente pase a octavos de final de la competición europea y recuerda sus experiencias como jugador cuando formaba parte de la plantilla de Bielsa

El Rayo Vallecano ha conseguido una brillante clasificación para los octavos de final de la UEFA Conference League cerrando ayer la fase liga con una gran victoria frente al Drita de Kosovo. Gracias a sus cuatro triunfos y un empate en sus seis partidos, el Rayo ha acabado quinto en clasificación con 13 puntos, logrando así el pase directo a octavos que solo consiguen los ocho primeros clasificados.

Como es lógico, este logro ha disparado la ilusión de la afición rayista, aunque su técnico, Íñigo Pérez, es de los que prefiere ser más cauto y aparcar ya la competición europea para centrarse en LaLiga y en la Copa del Rey, por eso mismo, cuando le preguntaban al término del partido por lo que supondría jugar la hipotética final con el Rayo Vallecano como el año pasado logró el Real Betis, el preparador vasco recordaba sus vivencias con el Athletic en su etapa de jugador y con el que tuvo la oportunidad de vivir dos finales y ambas perdidas, en la Europa League ante el Atlético de Madrid y en la Copa frente al Barcelona."Sí, pero decir que ganarla es un sueño, es lo fácil. Yo, no es que me conforme, pero me encantaría vivir un viaje junto a la afición. Me ha tocado con el Athletic de jugador, luego yo las perdí, pero es muy bonito ver cómo la gente se desplaza, como se agrupan amigos y familia. Y hacen todo lo posible por viajar. Me encantaría vivir ese desplazamiento, y una vez allí, ganarla claro", respondía a los micrófonos de Movistar+ tras el duelo europeo.

El camino de Íñigo Pérez en el Athletic

Íñigo Pérez debutó con el Athletic en la temporada 2009/2010, jugando cuatro cuatro partidos, dos de LaLiga, uno de Europa League y uno de Copa del Rey. En la 2010/2011 su aportación al equipo fue similar, apenas cuatro partidos y tan solo 70 minutos, marchándose cedido en marzo al Huesca, donde si gozó de muchísimos minutos y jugando casi 700 minutos. Ese mismo verano regresaría a Lezama y fue con la llegada de Marcelo Bielsa al Athletic donde Íñigo Pérez iba a tener más protagonismo. Esta temporada se ganaría la confianza del 'Loco' y participó en un total de 40 partidos entre las tres competiciones, incluidas la final de Europa League y de Copa del Rey perdidas. Sin embargo, en su última temporada en San Mamés, también con Bielsa, el entonces mediocentro acabó perdiendo todo protagonismo hasta el punto de buscar una salida a final de esa campaña, pasando posteriormente por Mallorca, Numancia y Osasuna hasta su retirada en 2022. Como rojiblanco disputó un total de 58 partidos, en los que firmó dos goles y siete asistencias.

Los posibles rivales del Rayo en octavos

El Rayo Vallecano finalizó quinto la fase liga de la Conference League y accedió de forma directa a los octavos de final, ronda en la que se medirá al KuPS Kuopio (Finlandia), Shkëndija (Macedonia del Norte), Lech Poznan (Polonia) o Samsunspor (Turquía). El Rayo Vallecano finalizó quinto la fase liga tras el Estrasburgo francés, líder con 16 puntos, seguido del Rakow polaco con 14, el AEK Atenas griego y el Sparta de Praga, ambos con 13.

El sorteo de los octavos, y del cuadro hasta la final, tendrá lugar en 27 de febrero tras la disputa del play-off entre los equipos que han concluido en esta fase liga entre la novena y la vigésimo cuarta posición.Ese quinto puesto de la fase liga permitirá al Rayo jugar la vuelta de los octavos de final en Vallecas el 19 de marzo. Antes, el 12, disputará la ida fuera.