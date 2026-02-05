Desvelan todas las variables y el precio real del fichaje de Rodrigo Mendoza por el Atlético de Madrid

Christian Bragarnik, presidente del Elche CF, ha explicado en detalle como ha sido la operación que ha permitido que el joven centrocampista se una al equipo que entrena Diego Pablo Simeone en este pasado mercado de invierno. El club franjiverde se guarda un as bajo la manga con el 20 por ciento del pase del futbolista que ha mantenido

El fichaje de Rodrigo Mendoza por el Atlético de Madrid ha sido uno de los más sorprendentes en este últimos mercado de invierno. Básicamente porque es un jugador que, a priori, no entra en el perfil de futbolista que más le gusta a Diego Pablo Simeone, entrenador de un club rojiblanco que no dudó en cerrar la incorporación del prometedor centrocampista. Un refuerzo que no le va a salir barato al Atleti después de lo desvelado por Christian Bragarnik, presidente del Elche CF, que ha desvelado todas y cada una de las variables en la operación.

El Atlético de Madrid ha desembolsado 16 millones de euros más 3 en variables en el fichaje de Rodrigo Mendoza

Atlético de Madrid y Elche CF llegaron a un acuerdo de 16 millones de euros más 3 millones de euros más sujetos al cumplimiento de una serie de variables por el fichaje de Rodrigo Mendoza que ha dejadlo el club franjiverde para unirse a la entidad rojiblanca.

Una operación que ha dejado contenta a todas las partes, pero especialmente al Elche CF a tenor de las palabras de su presidente, Christian Bragarnik, quien afirma que a pesar de que el Atleti no pagó el dinero fijado en la cláusula de rescisión de Rodrigo Mendoza (20 millones de euros), el acuerdo es muy bueno ya que los objetivos son relativamente fáciles de cumplir.

"Son pagos parciales y se dan a partir de la próxima temporada. Rodrigo Mendoza firmó por cinco temporadas, hasta tres millones de la variables van subiendo en escala. 500.000 euros si el Atlético de Madrid se clasifica a octavos de Champions, 500.000 por cuartos... y así, en cada año, en los próximas cinco temporadas", ha explicado Christian Bragarnik sobre el acuerdo por Rodrigo Mendoza con el Atlético de Madrid en Deportes COPE Elche.

No se queda ahí la cosa, ya que el Atlético de Madrid aún tendrá que darle más dinero al Elche CF de una manera u de otra en caso de que haya interés de otros clubes en Rodrigo Mendoza.

El Elche CF se guarda un as bajo la manga con Rodrigo Mendoza

La operación no acaba ahí, ya que el Elche CF aún puede recibir más dinero por Rodrigo Mendoza en un futuro. Y es que el club franjiverde ha conseguido mantener un 20 por ciento del pase del centrocampista.

Según Christian Bragarnik, presidente del Elche CF, en caso de que un equipo oferte 40 millones de euros por Rodrigo Mendoza, el Atlético de Madrid estaría obligado a vender al jugador o a comprar ese 20 por ciento al Elche CF.