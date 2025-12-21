Betis 4-0 Getafe: El broche perfecto a 2025 y la promesa de un 2026 aún mejor

Doblete de Aitor Ruibal, que hizo olvidar a Ez Abde como extremo izquierdo, para un sexto clasificado que pisó el acelerador en la reanudación antes de que González Fuertes decidiese ser protagonista desde la sala VOR; así lo vivimos y lo contamos minuto a minuto

Había perdido solamente una vez en los once partidos oficiales anteriores, aunque, por poner un pero a un 2025 notable, el Real Betis llevaba un triunfo en seis jornadas de LaLiga, donde el RCD Espanyol se había quedado con la quinta plaza y los cuatro de arriba, esprintado, por lo que necesitaba un broche como el de este domingo 21 de diciembre, cuando pasó por encima del Getafe CF gracias a un doblete de Aitor Ruibal, perfecto sustituto de un Ez Abde ya con Marruecos en la Copa de África, y los tantos de Pablo Fornals y el 'Cucho' Hernández, que ayudaron a que el anfitrión pisara el acelerador en el inicio de un segundo tiempo que, a la postre, fue perfecto, con esa portería a cero que tanto gusta a los técnicos, pero que casi estropea desde la sala VOR un González Fuertes que reclamó protagonismo anulando el quinto y señalando un penalti absurdo que, para colmo de males azulones, erraría Borja Mayoral. Con la clasificación en la mano a los octavos de la Copa del Rey y los dieciseisavos de la Europa League asegurados, el 2026 en La Cartuja promete ser aún mejor.

De inicio, asustó por dos veces el conjunto de Manuel Pellegrini en lo que otros años podría considerarse a contraestilo, pero no en la 25/26, cuando los heliopolitanos se sienten igualmente cómodos llevando la iniciativa o castigando errores de su rival con transiciones rápidas y verticales. Así, David Soria hubo de emplearse a fondo para desviar un lanzamiento ajustado desde la frontal de Pablo Fornals tras un robo de Antony Matheus dos Santos, que disparó mordido poco antes a sus manos y reclamó luego una posible roja a Dakonam Djené cuando era el último hombre, si bien Sesma Espinosa se quitó de problemas señalando, a instancias de uno de sus asistentes, un fuera de juego previo. Sin llegar aún al cuarto de hora, el 'Cucho' Hernández no peinó correctamente en boca de gol y en ventaja un gran centro de Ángel Ortiz. En una acción calcada, Aitor Ruibal sí la mandaba con la testa al fondo de las mallas, ganando la espalda a Kiko Femenía, a pase del de Osasco.

Llegaba con más facilidad de la esperada el anfitrión al área madrileña, mientras que a los de José Bordalás, ellos sí mucho menos duchos mandando y ganando en la posesión, se les atragantaba el sistema de tres centrales y dos carrileros largos, Allan Nyom a pie cambiado y con serios problemas para atar en corto a los dos protagonistas del 1-0, que se intercambiaban continuamente sus perfiles. En el 33, el ex de Ajax y United no se atrevió con su pierna menos buena, con la que brilló la campaña pasada anotando ante Girona FC y Fiorentina, siendo bloqueado a la postre en una llegada en superioridad auspiciada por el de Sallent y continuada por el último internacional español en verdiblanco. Se acercaba el descanso y lo volvió a intentar Fornals, éste de zurda, pero tampoco atinó entre palos. Mucho mejor anduvo el testarazo del 'Cucho' a la salida de un córner, pero el meta ex sevillista se mostró seguro. Disfrutaba el Real Betis con espacios, hasta el punto de que se le estaba haciendo corto el primer periodo.

Ya a la vuelta de vestuarios, de salida con los mismos, los del 'Ingeniero' tardaron muy poco en abrir una doble brecha en el marcador: primero, la gana en largo Juan Camilo Hernández, habilita en profundidad Pablo Fornals para la carrera de Antony Matheus dos Santos, al que dejan libre la derecha, pero también lo justo para perfilarse de zurda y mandarla al palo, mientras que Aitor Ruibal, llegando desde atrás, no perdonó; a renglón seguido, el castellonense es el que recibe del de Pereira a la espalda de la adelantada zaga getafense para batir a David Soria en el mano a mano. Siete minutos de la reanudación y encuentro aparentemente decidido en La Cartuja (3-0), si bien Mauro Arambarri, con un latigazo lejano que se le escurrió de las manos a Álvaro Valles, no opinaba lo mismo. En el consiguiente córner, gol anulado a Borja Mayoral por un fuera de juego claro.

Para apurar sus opciones, Bordalás realizó cuatro cambios de una tacada, dando entrada a Juanmi Jiménez, Álex Sancris, Diego Rico y Javi Muñoz, aunque lo que llegó fue el cuarto, obra del 'Cucho', después de un mal despeje de la zaga y de otro en corto del meta foráneo. Se revisó en la sala VOR la posición del 'cafetero', pero tanto en el momento de rematar el bigoleador como en la pifia de Marc Roca no estaba adelantado el ex de Columbus Crew. Tocaban fondo los azulones... o eso al menos esperaba su entrenador, pues los contragolpes heliopolitanos no cesaban. Perdonó el quinto Antony antes de marcharse a descansar, como Natan, pues la amplitud del marcador lo permitía, si bien Djené asustó mínimamente en una melé y Borja Mayoral respondía a la pérdida de Giovani Lo Celso obligando a Valles a lucirse. Había que remar un poco más.

Y ningún palista mejor que Pablo Fornals, contundente de zurda tras una acción personal en la que busco previamente al rosarino, viendo que lo necesitaba, aunque terminó ajusticiando él. Pero González Fuertes, desde Las Rozas, invalidó el 5-0 por un fuera de juego previo que no terminaron de explicar visualmente. En la siguiente acción, se interrumpía de nuevo el juego para que el asturiano revisase si un desvío a córner de Nelson Deossa a centro de Javi Muñoz había sido con una de esas manos que ocupan un espacio antinatural o no, aunque Sesma Espinosa insistía, como acabó refrendando el responsable del VAR, en que el balón le había rebotado entre el costado y la axila. Para rizar el rizo, hubo un tercer parón para ver si Djené, que estaba fuera del área y se tropieza con su propio pie de apoyo, había sido objeto de penalti. Inexplicablemente, el veterano colegiado indicó a su joven compañero que debía señalar el punto fatídico, aunque, como al Getafe CF no le salía nada este domingo, Mayoral la mandó fuera.

Ficha técnica del Real Betis - Getafe CF de LaLiga

Real Betis: Álvaro Valles; Ortiz (Bellerín 86'), Bartra, Natan (Valentín Gómez 67'), Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Deossa; Antony (Lo Celso 67'), Fornals ('Chimy' Ávila 86'), Aitor Ruibal (Rodrigo Riquelme 75'); y 'Cucho' Hernández.

Getafe CF: David Soria; Kiko Femenía (Sancris 58'), Juan Iglesias, Domingos Duarte, Djené, Nyom (Diego Rico 58'); Luis Milla, Arambarri, Mario Martín (Javi Muñoz 58'); Adrián Liso (Juanmi 58') y Borja Mayoral.

Árbitros: Sesma Espinosa (riojano), con el asturiano González Fuertes en el VAR. Amarilla únicamente al visitante Nyom.

Goles: 1-0 (16') Aitor Ruibal; 2-0 (49') Aitor Ruibal; 3-0 (52') Fornals; 4-0 (60') 'Cucho' Hernández; 5-0 (79') Fornals.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 17ª de LaLiga EA Sports, disputado en el Estadio de La Cartuja de Sevilla ante 54.365 espectadores. Recibió un homenaje de su antigua afición el ahora jugador del Rayados de Monterrey Sergio Canales, cuyos tres hijos saltaron al césped ataviados con camisetas del Betis, con ovación cerrada del público.