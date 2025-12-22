Pellegrini y su deseo para 2026: "Que lo mejor que hayamos hecho este año sea lo peor del próximo año"

Satisfecho de su elección con Ruibal como extremo, pues "era el reemplazante ideal para Abde", el chileno celebra acabar "con un nivel de exigencia alto"

"Estamos muy contentos desde el punto de vista colectivo, porque el equipo rindió a gran nivel, aunque sabíamos que jugábamos ante un rival complicado y rocoso. Llevábamos acumulando muchos partidos las semanas anteriores, pero nos ha llegado la energía para lograr un triunfo importante para despedir bien el año", confesaba en los micrófonos de DAZN un renovado Manuel Pellegrini, satisfecho antes de pasar por la sala de prensa de La Cartuja con la aportación de dos futbolistas en concreto que él considera "polifuncionales", como los goleadores Aitor Ruibal (2) y Pablo Fornals (le anularon el segundo por un fuera de juego muy justo en el inicio de la jugada). "Me alegro mucho por Aitor. A él le gusta jugar más arriba, tiene mucho gol y creo que era el reemplazante ideal para Ez Abde. Lo ha hecho a la perfección", sentenciaba el 'Ingeniero', que volvió a confiar en Nelson Deossa, a quien "le costó adaptarse al fútbol español y, además, tuvo varias lesiones, pero lleva varias semanas a un gran nivel".

Fornals, cada vez mejor

"Pablo está firmando una gran temporada. Los buenos jugadores se acostumbran a jugar en varias posiciones. Él puede ser mediocentro, actuar detrás del punta, en las dos bandas... Bromeo con ambos cuando les digo que Aitor juega de Aitor y Fornals juega de Fornals. Son los dos muy completos. Me alegro mucho por Pablo, y su rendimiento se ha visto reflejado con la llamada de nuevo de la selección española, lo que siempre es un orgullo para él y para todos".

Su deseo para 2026

"Que lo mejor que hayamos hecho este año sea lo peor del próximo año. Lo empezaremos, como de costumbre, con un nivel de exigencia alto. Queríamos entregar este regalo a la hinchada, que se lo merece por el apoyo que nos brinda tanto dentro como fuera de casa. Primero, a 2026 le pido que la salud nos sonría todos y luego, que los resultados signa acompañando para llevar a esta institución a lo más alto, como se merece".

¿El mejor partido?

"No sé si fue el mejor partido nuestro. El resultado así lo indica. Compararlo es complicado. Pero, como funcionamiento colectivo, fue de lo más completo. Tuvimos transiciones muy rápidas. Colectivamente, fue un partido más que completo".

Vivos en las tres competiciones

"Creo que tenemos que dividir cosas distintas. Una es la capacidad como equipo y otra, la clasificación. Estar clasificados en la Copa del Rey y bien clasificados en la Europa League, además de estar arriba en LaLiga es un buen rendimiento. El Villarreal CF va cuarto y ha hecho un campañón junto al Atlético de Madrid y el RCD Espanyol, que también ha estado a un buen nivel. No depende de nosotros estar más arriba. Estamos en tres competiciones y el Espanyol se centra más en LaLiga. Me alegra mucho que se esté pidiendo más siempre. Esa ambición de progresar y mejorar tiene que ser constante, independientemente de los resultados que podamos tener. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace y que quiere seguir mejorando".

Cambios de Natan y Antony

"Natan tenía una molestia y pidió el cambio; Antony estaba con el aductor medio complicado. Ya el partido estaba asegurado, no había que exigirlos más. Es muy bueno tener a un plantel comprometido. A los que están hay que saber llevarlos para que estén todos comprometidos".

El VAR a última hora

"Raro me parece un término generoso; fue mucho más que raro. Ellos se empiezan a complicar solos. Revisaron cinco o seis minutos en el VAR una jugada que nadie reclamó en un partido que está finalizado; se empiezan a complicar y hubo que alargar nueve minutos por comunicaciones del VAR con el árbitro. No creo que el VAR tenga que intervenir tanto cuando nadie reclama nada. No sé para que se demoran tanto en revisarlas".

Mercado de invierno

"Siempre estamos en comunicación con la dirección deportiva. No hemos hablado nada. Hay que ver quién sale. Lo importante es no despotenciarnos vendiendo. Está justo el plantel para ascender en donde estamos. Vamos a ver qué pasa en enero, cuando ojalá que las sorpresas sean para mejorar".