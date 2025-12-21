Puntos uno por uno del Real Betis frente al Getafe: Aitor Ruibal brinda ilusión en La Cartuja

Hasta cuatro fueron los goles que se vieron en el Estadio de La Cartuja, con Aitor Ruibal como principal protagonista de un partido que ha servido de fiesta para todos los verdiblancos; así lo vivimos y contamos en directo

Papá Noel parece haber llegado antes para todos los béticos y es que, en la noche de este frío domingo, el Real Betis ha conseguido hacer una fiesta en La Cartuja y vencer por cuatro goles a cero frente al Getafe CF. Con la aparición de Sergio Canales en la previa, fue Aitor Ruibal el que empezó a encarrilar el encuentro con un gol de cabeza en el área pequeña. El multiusos no falló a su cita con el gol, y parece que no se quería quedar con ganas de más.

Nada más comenzar la segunda mitad, Antony y el palo le pusieron un balón perfecto a Aitor para que pudiese poner el segundo en el marcador. La fiesta proseguía y Fornals no quiso dejar escapar un regalito del Cucho Hernández para poner aún más ventaja. El cuarto lo quiso poner el Cucho, que tampoco se fue sin su gol Por ser fechas navideñas, parece que la cosa iba de regalos, el mismo que se encontró el asistente del tercero para poder obtener su tanto en el encuentro.

Las notas de los jugadores verdiblancos

- Álvaro Valles: 7

No se puede poner mucho más ya que el rival no es que lo haya intentado, pero el de la Rinconada ha vuelto a firmar un partido muy sobrio bajo los palos, estando en las que tenía que estar. Gran reflejo de la competencia de este año.

- Ángel Ortiz: 7

El lateral volvió a firmar un buen encuentro, a pesar de alguna perdida en salida de balón que no supusieron muchos apuros. Sigue en la línea ascendente que tanto defiende Pellegrini.

- Bartra: 7

El catalán volvió a ser una de las referencias de la zaga hispalense, siendo uno de los baluartes de la defensa. Con sobriedad y calidad, ha sido capaz de solventar las pocas llegadas azulones. Hay que sumar su participación en el tercer gol.

- Natan: 7

Si se evalúa a Bartra de una forma, no calificar a Natan igual se considera casi como un sacrilegio. El defensa volvió a ser uno de los principales argumentos defensivos del Betis, consolidando esta zaga como una de las mejores de LaLiga.

- Ricardo: 6'5

A pesar de que algunas llegadas peligrosas del Getafe CF llegaron por su banda, con el devenir empezó a mostrarse ese buen rendimiento que el suizo acostumbra a dar. Ahora que Valentín parecía estar asentándose, vuelve la competencia.

- Marc Roca: 8

El centrocampista estuvo en todas, tanto en ataque como en defensa. Recuperar la mejor versión de Marc se antojaba prioritario para el devenir de la temporada, y Manuel Pellegrini lo está logrando a las mil maravillas. Con asistencia incluía, vuelve a ser importante.

- Pablo Fornals: 9'5

Si se alaba a Aitor Ruibal de tal manera, lo mismo se puede hacer con el de Castellón de La Plana. Aprovechó un regalo navideño de Cucho Hernández para poder encarrilar el encuentro y otro de la defensa azulona para meter su doblete personal, aunque fue anulado este último. De nuevo, omnipresente.

- Deossa: 8

Gran partido del centrocampista cafetera, que apenas ha errado en la salida de balón y ha sido uno de los cimientos del centro del campo. Ya venía demostrando su valía y este partido ha servido para dar un golpe en la mesa de Manuel Pellegrini.

- Ruibal: 10

La pregunta empieza a ser importante, ¿qué no hace bien Aitor Ruibal? Ni los científicos más expertos pueden encontrar una explicación para un jugador multiusos. Avispado en el primer gol y de killer en el segundo, fue de nuevo un ejemplo de garra en el campo.

- Antony: 6'5

Lo intentó, pero no fue su noche. Además se encontró con el poste como enemigo, que le negó que pudiese meter en la fiesta de La Cartuja. A pesar de todo, gran ovación de La Cartuja.

- Cucho: 9

Sin riesgo de exageración, se podría hacer un copia y pega de las valoraciones del encuentro del Cucho Hernández. Estuvo en todas, llegando a tener varios acercamientos laterales previo a su tanto tras varios rebotes. El más listo de la clase y el que más genera en el Real Betis.

- Pellegrini: 9

Su disposición de Aitor Ruibal volvió a ser una muestra más de la fe que tiene en él, y además nunca le suele fallar. El equipo, competitivo y con alguna rotación, se mostró muy superior.

- Lo Celso: 6

El argentino, por Antony, tuvo en sus botas un tanto que quiso aprovechar Fornals, aunque fue fuera de juego. A pesar de las dudas, apenas tuvo minutos para cambiar el guion de un encuentro decidido.

- Valentín Gómez: 6

Cuando el rendimiento es sobresaliente del equipo, apenas pueden hacer nada los cambios. Esto pasó con el argentino, que estuvo correcto en un partido sin nada por hacer.

- Riquelme: 5

El canterano del Atlético de Madrid apenas encontró jugadas ofensivas para poder generar, provocando que el conjunto bético apenas pudiese generar más.

- Bellerín: SC

- Chimy Ávila: SC