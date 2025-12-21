Betis - Getafe: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 17 de LaLiga

El Betis recibe esta noche a un Getafe en crisis con la intención de despedir el año con una victoria tras dos jornadas sin ganar de cara a abrir brecha con sus perseguidores en la lucha por Europa

El Betis recibe esta noche en La Cartuja al Getafe en partido correspondiente a la jornada 17 del campeonato liguero y que podrás seguir en directo en el minuto a minuto pormenorizado que ofrecerá ESTADIO Deportivo.

Una cita con obligación casera para los verdiblancos, pues les urge despedir el año con un triunfo después de dos jornadas sin ganar con la derrota ante el Barcelona y el empate en Vallecas. Esta pequeña sequía de victorias ha provocado que el quinto clasificado, el Espanyol, se le aleje a cinco puntos y que Celta y Athletic le aprieten por detrás, pues solo están a dos unidades de los verdiblancos, aunque los dos con un partido más.

Por ello y para celebrar la Navidad a lo grande, los heliopolitanos reciben a los azulones concienciados de la importancia de imponerse tras no hacerlo en LaLiga desde el derbi contra el Sevilla, mientras que sí lo lograron tanto en Europa, con el triunfo en Zagreb y en Copa, contra el Murcia.

El Getafe también llegan con urgencias a La Cartuja, pues en los últimos cinco partidos solo ha sumado tres puntos de 15 posibles con un saldo de un triunfo y cuatro derrotas, lo que lo ha enviado a la décima posición, a cinco puntos de los de Pellegrini, y provocado la necesidad de cortar esta pésima dinámica.

Betis No Iniciado - Getafe

Betis-Getafe: ¿ A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta esta noche al Real Betis con el Getafe, correspondiente a jornada 17 de la LaLiga, se disputará en el estadio de La Cartuja este domingo 21 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 horas, por lo que cerrará el carrusel de encuentros dominicales.

Betis-Getafe: ¿Dónde verlo por televisión?

El partido que se jugará este domingo en la nueva casa verdiblanca se podrá ver por televisión en plataforma de pago, más concretamente en DAZN y DAZN LaLiga TV (diales 55 y 58 en Movistar; y 113 y 114 en Orange), con la opción habitual de verlo en los diferentes dispositivos a través de sus aplicaciones.

Betis-Getafe: ¿Cómo seguir online este duelo?

Al margen de poder verlo por televisión, el Betis-Getafe liguero existe la posibilidad de seguirlo online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de www.estadiodeportivo.com en un pormenorizado minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de Estadio de La Cartuja. Cuando concluya el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continuará con la crónica del envite, las declaraciones de los protagonistas y las notas de los futbolistas del Betis.