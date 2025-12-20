Seis bajas y una novedad trascendente en la lista del Betis para recibir al Getafe

Pellegrini solo recupera a Marc Roca para la convocatoria de 20 de cara el partido de mañana, en la que faltarán hasta seis efectivos, tres por lesión después del varapalo de Isco y tres más por la Copa de África

Poco después de terminar la rueda de prensa de Pellegrini, el Betis ha ofrecido a través de sus canales oficiales la convocatoria oficial para el partido de mañana contra el Getafe en La Cartuja.

El técnico ya adelantó en la comparecencia antes los medios que habría una novedad en la lista contra los azulones y se ha confirmado una hora después con la entrada entre los 20 citados de Marc Roca, que se perdió el partido de Copa contra el Murcia por problemas en el hombro. Así, el centrocampista catalán es la gran novedad para el choque contra los madrileños.

Además, aunque ya viajó a Murcia, Pellegrini aseguró que Héctor Bellerín ya se encuentra a tope para partir de inicio si lo estima conveniente una vez recuperado de sus molestias.

Seis bajas en el Betis para la visita del Getafe

Esto significa que el preparador verdiblanco pierde a un total de seis futbolistas para el último partido del año, pues todavía permanecen en la enfermería tres efectivos y más después de la pésima noticia de que Isco necesitará dos meses más como mínimo para recuperarse del golpe sufrido con Amrabat en el choque contra el Utrecht.

De este modo, Pellegrini no dispone del costasoleño ni tampoco de Junior Firpo ni de Diego Llorente, que no son las únicas ausencias heliopolitanas, pues mientras dure la participación de Marruecos y Congo en la Copa de África, el Betis se ve obligado a prescindir de Amrabat, Abde y Bakambu, lo que, sobre todo, en el caso de los dos primeros, supone una pérdida muy trascendente.

Pellegrini no se lleva a ningún futbolista del filial más allá de Ángel Ortiz y Pablo García, con ficha del Betis Deportivo pero completamente integrados en la disciplina de trabajo del preparador oriundo de Chile.

Esta es la lista completa del Betis para el partido de este domingo contra los pupilos de José Bordalás: Álvaro Valles, Pau López, Adrián San Miguel, Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Nelson Deossa, Sergi Altimira, Pablo Fornals, Antony, Pablo García, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, Giovani Lo Celso, Cucho Hernández y Chimy Ávila.

Lo Celso, la gran incógnita en el once

Con estos mimbres, la gran duda del once de cara al partido de mañana se encuentra en el centro del campo, en la titularidad o no de Giovani Lo Celso, que acumula seis suplencias consecutivas.

Pellegrini lo dejó en el aire en la rueda de prensa: "Gio está citado. Cuando un jugador está excitado, está en condiciones de jugar. Ha tenido un par de lesiones musculares que lo han limitado quizás un poco en su recuperación, pero yo lo veo cada vez con mejor, cada vez con más intensidad",