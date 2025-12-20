Bordalás y su comparación con el Betis: "Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho"

El entrenador del Getafe valoró la reciente eliminación de Copa del Rey, su enfrentamiento en La Cartuja contra el conjunto verdiblanco y las novedades en la convocatoria, con bajas confirmadas como las de Abqar, Davinchi, Coba y Kamara para el encuentro de LaLiga EA Sports

El Getafe visita mañana al Real Betis en La Cartuja, en el encuentro que cerrará la jornada del domingo en LaLiga EA Sports. Los de José Bordalás, por su parte, llegan en una mala dinámica en cuanto a resultados se refiere, ya que cayeron eliminados en Copa del Rey frente al Burgos, además de perder los tres puntos contra el Espanyol y Villarreal en los duelos del campeonato doméstico. En este sentido, el técnico ha aprovechado para hablar del estado anímico de su plantilla, además de su comparación con Pellegrini y el conjunto verdiblanco, que llega con bajas significantes al duelo.

Bordalás, con el foco puesto en La Cartuja tras la eliminación en Copa del Rey

De esta manera, Bordalás ha analizado dónde tiene el foco el Getafe tras la eliminación en Copa del Rey ante el Burgos: "Ahora estamos centrados únicamente en la liga, porque es una liga de mucha exigencia. Mañana tenemos un partido muy, muy importante, muy difícil contra el Real Betis, que es un equipo que ha crecido mucho en los últimos años a nivel estructural, a nivel de plantilla, a nivel de todo".

"Y, sin duda, va a ser un partido tremendamente complicado para nosotros, pero el equipo está con ilusión, con profesionalidad, lo afrontamos con ganas y a ver si podemos hacer un buen partido y sacar un buen resultado, sería algo muy importante".

Por otra parte, Bordalás comentó el estado anímico de la plantilla de cara al encuentro de mañana contra el Betis de Pellegrini, que descartó en rueda de prensa tener un problema con el entrenador del Getafe: "Bueno, el vestuario, ya lo dije cuando acabó la eliminatoria, estaba dolido, pero vuelvo a repetir, el fútbol continúa, no podemos vivir del pasado. Ahora estamos todos en LaLiga, va a ser una competición y está siendo muy exigente, cada partido te exige estar al límite y estamos con unas circunstancias que todo el mundo conoce, que no son ajenas, que no sirve de excusa, pero es una realidad y nos tenemos que reinventar cada fin de semana por las bajas, por las necesidades,tenemos que adaptarnos, trabajar con la máxima ilusión y estar centrados en la competición. No podemos pensar en el pasado, ya es historia el partido de Copa".

Bordalás valora el nivel del Betis de Pellegrini

En este sentido, Bordalás fue preguntado por su comparación con Pellegrini: "Al final, Pellegrini tiene la suerte de que está en un club que está creciendo mucho, que cuando solicita refuerzos se los dan, jugadores que considera que es lo normal. Que no tienen el nivel o el rendimiento que considera, pues los cambia por otros de más nivel. El club está haciendo un esfuerzo enorme, está creciendo muchísimo, lleva años jugando competición europea. Yo le tengo el máximo respeto a Pellegrini y a todos los compañeros de profesión, porque es una profesión muy exigente, una profesión dura, difícil y, bueno, es lo que pienso, no es otra cosa".

Por último, el técnico del Getafe hizo balance de los lesionados en la plantilla, como son Davinchi, Coba, Kamara y Abqar y su rumor por un posible fichaje por el Crystal Palace: “Bueno, pues sabéis que se han lesionado recientemente y están en ese periodo de inicio de la recuperación, readaptación y, obviamente, todavía es muy pronto para poder pensar en ellos, al igual que Davinchi, que es una lesión de larga duración y, por lo tanto, ahora no podemos dar fechas de su vuelta, ni mucho menos. Todos conocéis a nuestro presidente, hizo unas declaraciones que sabéis que, cuando le ponen un micrófono delante...hizo un comentario de que el míster no habla inglés".