Alineaciones Betis - Getafe: Alineación posible de Betis y Getafe en el partido de LaLiga EA Sports

Pellegrini cuenta con seis bajas para recibir a un Getafe que pierde a Abqar y con la gran duda en el once de Lo Celso tras seis suplencias consecutivas

Manuel Pellegrini afronta nuevamente la cita de este lunes por la noche contra el Getafe con un alto número de bajas, pues solo recupera a Marc Roca tras perderse el duelo copero contra el Murcia por problemas en el hombro y después de sufrir el varapalo con Isco.

Y es que ayer se conoció que la ausencia del malagueño se prolongará más de lo esperado tras el fuerte golpe sufrido con Amrabat en el partido europeo contra el Utrecht, como mínimo dos meses más. Con el centrocampista fuera, Pellegrini tampoco dispone de los también lesionados Junior Firpo y Diego Llorente, ni de los internacionales Amrabat, Abde y Bakambu, con sus selecciones para la disputa de la Copa África.

Seis ausencias para recibir al Getafe

En total seis bajas para medirse con los azulones a la hora de confeccionar un once que no presentará muchas sorpresas pero que sí genera una gran duda con Lo Celso como protagonista, pues encadena seis suplencias consecutivas y el Getafe se erige como juez del futuro del argentino ahora que incluso empieza a especularse con su salida en enero.

De este modo, atrás, tendría su sitio asegurado Valles en la portería, y Natan y Bartra son intocables en el eje de la zaga, mientras que la banda derecha podría corresponder a Aitor Ruibal y la izquierda, a Ricardo Riodríguez sin descartar a Valentín Gómez, de inicio en la Copa.

Por delante, Marc Roca apunta a indiscutible, acompañado posiblemente de Fornals en el caso de que quiera Pellegrini abrir un hueco en el once a Lo Celso. De no ser así, Altimira o Deossa acompañarían al pivote y el castellonense ejercería en la media punta. Arriba, salvo sorpresa, formarán Antony y Riquelme en los flancos y Cucho Hernández como única punta de lanza de la plantilla.

Dos bajas seguras para Bordalas

Por parte azulona, José Bordalás cuenta con las bajas seguras de Davinchi y Abqar, y está pendiente del estado físico de Coba y Abu Kamara, y pretende sumar en La Cartuja después de cuatro derrotas en los últimos cinco partidos y caer a la décima posición.

Posibles onces:

Real Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fornals, Lo Celso; Riquelme, Antony y Cucho Hernández.

Getafe: David Soria; Femenía, Iglesias, Duarte, Djené, Nyom; Arambarri, Luis Milla, Mario Martín; Borja Mayoral y Liso.