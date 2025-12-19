Muy caro en verano para el Betis, que fichó a Valentín Gómez, Lomónaco está a punto de aterrizar en LaLiga

El penúltimo clasificado de Primera división explotará de nuevo su pertenencia al Grupo Pachuca para tratar de despertar en la segunda mitad de la 25/26

El Real Betis se movió activamente este pasado verano por Kevin Lomónaco, poderoso central de 23 años (cumplirá 24 en enero) y 1,92 que había acudido a una convocatoria ya con la absoluta de Argentina, aunque sin llegar a debutar. Internacional olímpico y sub 17 con la Albiceleste, el de Lanús fue adquirido por algo menos de tres millones de euros por Independiente de Avellaneda, que lo había testado durante su cesión procedente del RB Bragantino, y no se cerraba a venderlo por un precio justo. Con ganas de sar el salto a Europa, el defensor se dejó querer por los verdiblancos, aunque los diez millones demandados por el 'Rojo' dieron al traste con una operación que, según aseguró un intermediario autorizado a ESTADIO Deportivo, pudo haberse cerrado por ocho millones. Finalmente, en La Cartuja se decantaron por Valentín Gómez, zurdo (para equilibrar una parcela con otro igual como Natan y los diestros Bartra y Diego Llorente) y adquirido, tras rescindir en Vélez Sarsfield, por un 5,3 millones.

Un semestre después, el prestigioso César Luis Merlo anuncia negociaciones avanzadas para que Lomónaco aterrice este mes de enero en España, como era su deseo. El Real Oviedo, urgido por su penúltima posición en la clasificación de Primera división y una pésima racha (diez partidos sin ganar y seis jornadas sin ni siquiera marcar un gol) que se ha cobrado el puesto de Luis Carrión, sustituto hace nada de Veljko Paunovic en el banquillo, aprovechará su pertenencia al Grupo Pachuca para apuntalar la retaguardia de Guillermo Almada, nuevo capitán del barco carbayón. La citada fuente habla de una propuesta de ocho millones por el 70% del pase que Independiente quiere mejorar, aunque todo hace indicar que habrá acuerdo en las próximas horas.

Un acierto total en 'plan B' de los verdiblancos

Más barato que Kevin Lomónaco y año y medio más joven, el Real Betis se decantó el pasado verano por Valentín Gómez, que ya le supera, a ojos de la web especializada 'Transfermarkt', en valor de mercado (12 millones de euros, por 10 millones del de Lanús). Ha ganado seguramente con el cambio de objetivo el conjunto heliopolitano, que aprovechó el pasaporte español del zurdo (su homólogo no habría tenido cabida aquí con Antony Matheus dos Santos, Natan de Souza y Nelson Deossa) y su versatilidad (ha actuado por dentro en la defensa y el centro del campo, así como de lateral zurdo) para convertirlo, primero por necesidad y ahora por decisión técnica de Manuel Pellegrini, contra todo pronóstico en el cuarto jugador con más minutos de la plantilla hasta la fecha (1.461), sólo superado por el propio zaguero ex del Nápoles, el 'Cucho' Hernández y Pablo Fornals.