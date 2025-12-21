Matarazzo se empapa de Real Sociedad en su primer día en San Sebastián

El nuevo técnico txuri urdin llegó a primera hora a San Sebastián para visitar las instalaciones de Zubieta, almorzar con Jokin Aperribay y Erik Bretos y marcharse a Anoeta para ver en directo al Sanse frente al Ceuta

Ni 24 horas han pasado desde el anuncio de Pellegrino Matarazzo como nuevo entrenador de la Real Sociedad y el técnico estadounidense ya ha aterrizado en San Sebastián para ponerse manos a la obra. Sabe el nuevo preparador realista que tiene mucho trabajo por delante y no ha querido perder ni un día para comenzar a cimentar su nuevo proyecto, el primero en el fútbol español.

Domingo muy ajetreado el que ha tenido Matarazzo, quien llegaba a primera hora de la mañana a San Sebastián para dirigirse directamente a Zubieta. Acompañado por Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad, y por Erik Bretos, director deportivo del club, ha conocido las instalaciones interiores de primera mano así como los campos de entrenamiento en un ambiente muy relajado y escuchando atentamente tanto a Aperribay como a Bretos.

Tras conocer el que será su cuartel general a partir de ahora, el nuevo entrenador de la Real Sociedad se marchó junto a Aperribay y Bretos a almorzar al conocido restaurante donostiarra Rekondo. Allí le esperaban algunos medios de comunicación, entre ellos El Diario Vasco, con los que bromemaba sobre el clima de hoy en San Sebastián con un día frío y lluvioso. "Vengo de Alemani, allí hace mucho más frío", contestaba sonriente Matarazzo.

De Zubieta a Anoeta para ver al Sanse

Tras la comida, los tres se han marchado directamente a Anoeta, donde Matarazzo verá en directo el partido del Sanse, que recibe desde las 16:15 horas al Ceuta. Será la primera vez que el nuevo técnico pise el estadio donostiarra, en el cual se estrenará el próximo 4 de enero frente al Atlético de Madrid. Allí podrá tomar las primeras notas de algunos de los jugadores del primer filial, pues no se pondrá a trabajar con sus nuevos futbolistas hasta el próximo lunes 29 de diciembre.

La plantilla donostiarra tendrá así una semana de vacaciones y volverá pues al trabajo en la misma semana donde afrontarán ese primer duelo de 2026 frente a los colchoneros para el que Matarazzo no podrá contar con Zubeldia ni Gorrotxategi por sanción. El nuevo técnico de la Real Sociedad será presentado este lunes a las 16:00 horas.

Matarazzo, una carrera labrada en Alemania

Matarazzo nació en 1977 en New Jersey, y comenzó su carrera como técnico en los equipos de fútbol base del FC Núremberg. En 2017 pasó al Hoffenheim, donde fue técnico ayudante del primer equipo junto a Julian Nagelsmann logrando la clasificación y compitiendo en la UEFA Champions League. Dos años más tarde se estrenó como primer entrenador, cogiendo las riendas del VfB Stuttgart, equipo al que ascendió esa misma temporada a la Bundesliga.

Una vez dejó el Stuttgart, donde logró estabilizar al equipo en la élite, volvió al Hoffenheim, equipo que dirigió durante casi dos temporadas, logrando la clasificación a la UEFA Europa League. Ahora llega a la Real para enderezar el rumbo y darle un nuevo impulso al equipo en una temporada en la que no le está saliendo nada al equipo realista.