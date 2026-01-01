El central que quiso el Valencia en verano ya es libre para negociar: se sale en la Bundesliga

El club che, que buscará reforzar el eje de su defensa en el mercado de enero, tanteó meses atrás el fichaje de Danilo Doekhi, que acaba contrato el 30 de junio y puede ya comprometerse con cualquier club de cara a la próxima campaña para aterrizar a coste cero

El Valencia ha establecido una lista de prioridades para reforzar su plantilla en el mercado de enero. Todas las miradas apuntan al delantero, desvelando ESTADIO Deportivo las negociaciones con Martín Satriano ante las dificultades para concretar el regreso de Umar Sadiq. Pero en segundo lugar, Carlos Corberán ha dejado claro que necesita también a un central, pidiendo igualmente la llegada de un mediocentro defensivo y un extremo, por ese orden.

Sin Diakhaby, la planificación ha quedado señalada

La necesidad de fichar a un efectivo más para el eje de la zaga ha quedado puesta de manifiesto con la lesión de Mouctar Diakhaby. El guineano ya se encuentra recuperado y entró en la convocatoria en el último partido de 2025 ante el Mallorca. Pero tras sufrir una dolencia muscular en el isquiotibial de su pierna derecha en los primeros compases del duelo ante el Girona, a comienzos de octubre, ha sido baja en hasta ocho jornadas de LaLiga, dejando al técnico de Cheste con lo justo en un puesto clave.

En su ausencia, el indiscutible César Tárrega se ha visto acompañado por Copete, que ha dejado luces y sombras, quedando como tercer central el suizo Eray Cömert, que apenas cuenta y podría salir en este mercado. Su regreso tras la cesión del pasado curso en el Valladolid y el fichaje del andaluz procedente del Mallorca fueron los dos movimientos realizados en verano para suplir a Cristhian Mosquera y Yarek Gasiorowski, con los que se hizo caja mediante sus traspasos al Arsenal y el PSV Eindhoven, respectivamente. Pero resulta evidente la bajada de nivel en esa posición y la nueva dirección deportiva ya trabaja para tratar de ponerle remedio en este mes.

Las opciones que se manejaron en verano

Con Corona aún al frente, meses atrás, el club valencianista también manejó varias opciones para apuntarla el centro de la defensa, pero finalmente se optó por firmar tan solo a Copete. Estuvo sobre la mesa el nombre del veterano Kurt Zouma, que acabó llegando libre al Cluj rumano, y fue también vinculado Mario Hermoso, que regresó a la Roma tras su cesión en el Bayer Leverkusen. Pero junto a ellos, el periodista Fabrizio Romano apuntó el nombre de Danilo Doekhi, que desde este 1 de enero es libre para negociar con cualquier club de cara a la próxima campaña, al acabar contrato el 30 de junio.

Los números de Danilo Doekhi en el Unión Berlín

No será sencillo, no obstante, que el zaguero neerlandés abandone en el mercado de enero el Unión Berlín, donde cumple su cuarta temporada tras aterrizar a coste cero procedente del Vitesse de su país. Y es que Doekhi no solo es un fijo en un conjunto que marcha octavo en la Bundesliga, sino que no se ha perdido ningún minuto en las 15 jornadas disputadas ni en las tres rondas que ha disputado su equipo en la Copa de Alemania. De este modo, ha alcanzado ya los 1.650 minutos, en los que además ha firmado 6 goles, lo que resulta una cifra más que llamativa para un central que destaca por su el poderoso físico que le otorgan sus 190 centímetros de altura.

Muchos equipos pendientes

Dado su rendimiento y, su cartel de jugador libre dentro de unos meses, a buen seguro no le faltarán ofertas al defensa de origen surinamés, que curiosamente es sobrino del ex barcelonista Winston Bogarde. A sus 27 años, ya el pasado verano veía con buenos ojos emprender una nueva aventura en otro país, estando pendientes también de su situación varios equipos de la Premier League y la Serie A, además del Besiktas turco. Puede que el Valencia se anime a llamar también de nuevo a su puerta, aunque antes tratará de solucionar el problema en este mercado invernal.