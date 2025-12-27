Los tres jugadores a los que el Valencia le ha abierto la puerta de salida en el mercado de fichajes de invierno

El equipo de Carlos Corberán quiere realizar varios fichajes en este mercado invernal para mejorar de cara a la recta final de temporada. Hay dos fichas libres, pero si se desea realizar los tres refuerzos previstos, tiene que dar salida a algún futbolista en el mes de enero

El Valencia CF afronta un mercado de fichajes de invierno que puede ser vital para su permanencia en Primera división. La situación deportiva del equipo que entrena Carlos Corberán es muy delicada, sólo tiene una ventaja de un punto sobre los puestos de descenso a Segunda división, lo que obliga a la nueva dirección deportiva del club de Mestalla a realizar fichajes. El Valencia CF tiene previsto realizar, si es que puede, tres fichajes para tres posiciones distintas, pero al haber dos fichas libres solamente debe dar primero salida a algún futbolista, existiendo candidatos claros. Porque el Valencia CF ha comunicado a Dani Raba, Baptiste Santamaria y Eray Cömert que tienen las puertas abiertos durante el mercado de invierno.

Dani Raba, Baptiste Santamaria y Eray Cömert pueden salir del Valencia CF en este mercado de fichajes de invierno

El Valencia CF tiene la intención de mejorar su plantilla de cara a la recta final de la temporada. Para lograrlo, tiene en mente realizar hasta tres fichajes al menos, para las posiciones de central, centrocampista y delantero centro. Esto provoca que si desea reforzar estas demarcaciones, le tiene que dar salida al menos a un futbolista porque el Valencia CF tiene actualmente sólo dos fichas libres, los dorsales 2 y 6.

Con esta situación, el Valencia CF le ha abierto la puerta de salida en este mercado de fichajes de invierno a Dani Raba, Baptiste Santamaria y Eray Cömert según informa Deportes COPE, quienes se unen a Stole Dimitrievski que debido a que no acepta la suplencia con Julen Agirrezabala lleva tiempo buscando nuevo equipo para continuar su carrera deportiva.

No sorprende que estos tres futbolistas estén en la rampa de salida del Valencia CF. El primero de ellos, Dani Raba, ha ido de más a menos hasta no contar nada para Carlos Corberán. El delantero sólo ha disputado 417 minutos repartidos en 13 minutos. Por su parte, está Baptiste Santamaria que fue titular al comienzo de temporada pero que ya tiene un rol casi residual, habiendo disputado 731 minutos en 16 encuentros. Por último, está Eray Cömert que es el cuarto central en la rotación y que sólo ha tenido minutos por las bajas de los otros centrales.

Dani Raba y Baptiste Santamaria fueron dos de los fichajes que hizo el Valencia CF el pasado verano. Ninguno de los dos, por diferentes motivos, ha terminado de cuajar en el equipo que entrena Carlos Corberán, dejando patente que el club de Mestalla no está acertando demasiado en los últimos mercados.