Raba se apunta a las dudas, mientras que Tárrega y Gayá confirman las buenas noticas en el Valencia

El atacante del Valencia ha mostrado molestias, según confirma Carlos Corberán, y hace saltar las alarmas de cara al partido de la Copa del Rey ante el Brugos, para el que regresa Gayá y Tárrega

El Valencia sigue preparando el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos con una duda y dos buenas noticias. Dani Raba arrastra molestias, según ha declarado Carlos Corberán, mientras que Gayá y Tárrega se apuntan a la visita copera.

Raba, duda; Tárrega y Gayá, listos para el Valencia

El Valencia afronta los octavos de final de la Copa del Rey en El Plantío con una nueva baja de cara a los jugadores que estarán disponibles para Carlos Corberán. Raba ha sido el último en hacer saltar las alarmas en el club valenciano tras notar unas molestias, según ha confirmado el propio Carlos Corberán en la rueda de prensa previa al choque. "Thierry está lesionado y se suma a las bajas tras el último partido. También tiene molestias Dani Raba, así que es duda para el choque, estamos a la espera de los servicios médicos, está haciéndose pruebas y tratamiento", dictaminó el técnico del Valencia que no pudo adelantar nada más acerca de la disponibilidad del atacante para el duelo en Burgos.

La gran noticia de la mañana fue la vuelta de Tárrega y Gayá, que sí estarán en El Plantío tal y como ha adelantado el entrenador valencianista, que no contará desde inicio con Gayá por prudencia. "Arrastraban molestias y lo que hacemos es dosificar el entrenamiento. César ha entrenado con normalidad y Gayà ha dosificado más y mañana en principio no empezará de inicio", aclaraba Carlos Corberán de cara al partido de los octavos de final de la Copa del Rey.

La primera vez que Valencia y Burgos se encuentran en la Copa del Rey

El duelo se presenta muy apasionante ya que ambos equipos nunca se habían visto las caras en la Copa del Rey. Los dos clubes se han enfrentado en diecinueve partidos oficiales, todos ellos en liga, principalmente durante las décadas en las que el desaparecido Real Burgos y el Valencia militaron en primera división. El balance histórico favorece al Valencia con nueve victorias frente a cinco triunfos de los burgaleses y cinco empates. Los enfrentamientos resultaron muy equilibrados, especialmente en El Plantío, donde los locales siempre se hicieron fuertes ante un rival de peso histórico y gran tradición. El primer enfrentamiento fue en la temporada 1971-72 con derrota castellana y un Alfredo di Stefano que vivía sus primeros años al frente de un banquillo, en el Valencia, y la última en abril de 1993 (1-1) con Real Burgos CF. Uno de los datos más curiosos del historial es que el resultado más repetido entre ambos es el 1-1, que se dio hasta en cuatro ocasiones.