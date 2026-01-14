Corberán alza la voz por los horarios del Valencia: "Es difícil de comprender, no descansar mínimo 72 horas no es lo ideal"

El técnico del Valencia no tendrá el tiempo mínimo de descanso para afrontar el duelo liguero ante un rival directo como el Getafe, avanza quee Tárrega está para jugar y que Gayà comenzará en el banquillo

Carlos Corberán, técnico del Valencia, ha pasado este mediodía por la sala de prensa de Paterna antes de poner rumbo a Burgos donde este jueves se medirán en El Plantío al Burgos CF. Un partido que se disputará a las 21:00 horas cuando el domingo, a las 14:00 horas, visitarán al Getafe en el Coliseum, por lo que la plantilla che apenas tendrá dos días y medio entre uno y otro partido y no 72 horas como se exige.

"Vamos a centrarnos en competir el partido pero es difícil de comprender esto, ya que estaba fijado el partido previo y posterior. No descansar mínimo 72 horas no es lo ideal", ha reconocido Corberán antes de tratar otros asuntos.

Llegará el fichaje del central antes del domingo

"Es de urgencia traer uno por la lesión de Diakhaby y estamos a la espera".

Habrá más movimientos en el mercado

"A día de hoy la situación es que tenemos una licencia libre y estamos en trámites para una segunda por Diakhaby".

Nota ansiedad en los delanteros por la falta de gol

"Pienso que en un partido hay que ver el volumen de ocasiones generadas y concedidas. En el último partido, el análisis interno nos da 11 aproximaciones y de ellos una en la primera parte y la acción del gol en la segunda. En el partido tú has sido capaz de crear mucho peligro y el rival no. Ese es el camino. En la mentalidad de todos luego está acertarlas. Lo que pasa es que en el fútbol no es tan cuantitativo".

Importa más la Copa o LaLiga

"Nosotros siempre hablamos de la exigencia del Valencia. Está la que tenemos en LaLiga y la que debemos mostrar en toda competición. Vamos con la intensidad para pasar de ronda".

Será Rivero el meta titular

"Por encima del portero que juegue, tengo confianza en ambos".

El Valencia suma 20 años sin perder en Copa ante un rival de inferior categoría

"Hay que defender al Valencia en cada competición. Esto no significa que vaya a ser fácil. Eliminaron al Getafe, ya vemos el nivel que hay en la competición viendo los partidos de ayer. El Burgos tiene virtudes, son rocosos en defensa y a sus rivales les cuesta generarles ocasiones de gol. Tenemos ilusión por estar en la siguiente ronda".

Caer sería un fracaso

"Estar en cuartos es el objetivo que tenemos y me centro en eso".

Por qué no está el central ya fichado

"En un mercado hay aspectos en los que yo no manejo. Desde fuera te digo que siempre hay tres partes: club interesado, club propietario y el jugador. Hasta que las tres partes no se ponen de acuerdo es difícil concretar las operaciones. En ello está el club".

Cómo están Gayà y Tárrega

"Arrastraban molestias y lo que hacemos es dosificar el entrenamiento. César ha entrenado con normalidad y Gayà ha dosificado más y mañana en principio no empezará de inicio".

Cómo se siente

"El aficionado lo que tiene es ganas de ver al Valencia ganar partidos. Me dejo la vida y el alma con una energía desde el primer día y ver al equipo donde nunca quiero verlo. Responsabilizado para darle la vuelta".

Qué poder tiene Corberán en el Valencia

"Creo que la mayoría de entrenadores jugamos un papel similar. Hay una comunicación diaria y sencilla para valorar las necesidades que pueden haber. Estas se comentan y consensuan. Se debate y comentan los perfiles de manera normal, siendo conscientes de la dificultad de un mercado de enero. Defender al Valencia es un honor y para cualquier jugador que venga debe ser así".

El Burgos, rival de Copa

"Es un rival que tiene un nivel de organización defensiva muy alto. Es claro y lo hacen muy bien con un 4-4-2 en defensa; en ataque tienen mucha libertad y construyen con una línea de tres. Son muy equilibrados y completos en cuanto a los momentos de juego. Los penaltis los trabajamos de forma regular, pero es imposible replicar en un entrenamiento lo que pasa en un partido. El ejemplo es la personalidad y huevos que tuvo Pepelu el último partido. Venir de uno fallado y estar en el descuento en Mestalla y lanzar como lo lanzó me puso muy orgulloso".