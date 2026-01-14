Munuera Montero, árbitro para el Burgos - Valencia de Copa del Rey

El conjunto de Carlos Corberán afronta la cita copera ante el Burgos con la intención de plantarse en cuartos de final

El Valencia afronta este jueves un duelo a vida o muerte en la Copa del Rey, donde se jugará el pase a los cuartos de final frente al Burgos CF en El Plantío. Y como es costumbre desde esta misma temporada, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado a conocer el día de antes las designaciones arbitrales para los duelos coperos de este jueves.

En lo que respecta al partido de los hombres de Carlos Corberán, el colegiado del encuentro será el andaluz José Luis Munuera Montero, quien estará asistido desde la Sala VOR por el madrileño Carlos del Cerro Grande. El Comité Técnico de Árbitros (CTA) también ha anunciado el árbitro del Racing de Santander - FC Barcelona, que será el murciano José María Sánchez, siendo el madrileño David Gálvez el que está en el VAR.

Burgos CF - Valencia, un duelo inédito en la Copa

Los octavos de final de la Copa del Rey tendrán este próximo jueves un cruce tan atractivo como inédito: Burgos CF y Valencia se enfrentarán por primera vez en la historia del torneo.

Se trata de una eliminatoria que invita a mirar al pasado para contextualizar un duelo entre dos clubes con trayectorias muy distintas porque aunque nunca antes se habían medido en Copa, sí han compartido escenario en competición liguera.

Ambos equipos, con todas las denominaciones posibles en el caso de los castellanos, se han enfrentado en diecinueve partidos oficiales, todos ellos en liga, principalmente durante las décadas en las que el desaparecido Real Burgos y el Valencia militaron en primera división.

El balance histórico favorece al Valencia con nueve victorias frente a cinco triunfos de los burgaleses y cinco empates. Los enfrentamientos resultaron muy equilibrados, especialmente en El Plantío, donde los locales siempre se hicieron fuertes ante un rival de peso histórico y gran tradición.

El primer enfrentamiento fue en la temporada 1971-72 con derrota castellana y un Alfredo di Stefano que vivía sus primeros años al frente de un banquillo, en el Valencia, y la última en abril de 1993 (1-1) con Real Burgos CF. Uno de los datos más curiosos del historial es que el resultado más repetido entre ambos es el 1-1, que se dio hasta en cuatro ocasiones.

Décadas después de aquellos encuentros ligueros, la Copa del Rey ofrece ahora un escenario nuevo y especial para ambos clubes pues para el Burgos el cruce supone una oportunidad histórica de medirse a un rival de máximo nivel y seguir haciendo camino en una competición que siempre reserva espacio para la ilusión.En el caso del Valencia CF, es una nueva cita con un torneo que forma parte de su identidad y en el que ha firmado algunas de las páginas más brillantes de su historia.