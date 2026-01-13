Copa del Rey 2025/26 | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online los partidos de los octavos de final de Copa: Real Betis, Athletic Club, Atlético de Madrid, Valencia...

Comienzan los octavos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que se disputará del martes 13 de enero al jueves 15. Tres enfrentamientos entre equipos de Primera y cuatro cruces entre Primera y Segunda marcan esta ronda

Tras el éxito de la Supercopa de España 2026, el fútbol nacional da paso ahora a la Copa del Rey, que regresa esta semana con la disputa de los octavos de final, una ronda que promete emociones fuertes y nuevas sorpresas, como ya ocurrió en las eliminatorias anteriores. Esta fase se repartirá en tres días consecutivos, desde el martes 13 de enero hasta el jueves 15 de enero.

En esta ronda participan once equipos de Primera División: FC Barcelona, actual campeón del torneo y reciente vencedor de la Supercopa conquistada en Yeda, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, Real Betis, Osasuna, Elche CF, Deportivo Alavés, Rayo Vallecano y Valencia CF.

Todos ellos parten como favoritos en sus respectivos cruces, ya que se enfrentarán a rivales de menor categoría en el caso del Athletic Club, Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia y Barcelona, además del Elche. No obstante, la historia del torneo invita a la cautela, especialmente para los grandes, conscientes de que la Copa del Rey no perdona despistes.

Los representantes de menor categoría que buscarán dar la sorpresa y hacer soñar a su afición son Burgos CF, Deportivo de La Coruña, Cultural Leonesa y Racing de Santander, los únicos equipos de Segunda División presentes en esta ronda. A medida que avanza el torneo, las gestas se complican para los modestos, aunque siempre permanece en la memoria el recuerdo del Mirandés, que alcanzó las semifinales en la edición 2019/20.

Una de las grandes novedades de estos octavos de final es el regreso del VAR. La tecnología vuelve a aplicarse, como es habitual en las rondas avanzadas del torneo del KO, facilitado en esta ocasión por el hecho de que todos los participantes pertenecen a Primera y Segunda División, evitando así problemas de infraestructura. Además, en todos los encuentros se utilizará también el fuera de juego semiautomático (SAOT), ya implantado en otras competiciones nacionales e internacionales.

Horario y dónde ver en TV y online los octavos de final de la Copa del Rey

En cuanto a los horarios y la televisión, el martes 13 de enero se disputará el primer bloque de partidos, todos a las 21:00 horas. Ese día se jugarán los encuentros entre Real Sociedad y Osasuna, Cultural Leonesa y Athletic Club, Deportivo de La Coruña y Atlético de Madrid, y Real Betis frente al Elche.

Real Sociedad - CA Osasuna (M+ LaLiga 2: M57 O112)

Cultural Leonesa - Athletic Club (M+ LaLiga 3: M167 O123)

Deportivo de la Coruña - Atlético de Madrid (M+ LaLiga: M54 O110)

Real Betis - Elche CF (M+ LaLiga 1: M55 0111)

El miércoles 14 de enero, también a las 21:00 horas, será el turno de Deportivo Alavés contra Rayo Vallecano y Albacete frente al Real Madrid.

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano (M+ LaLiga 2: M57 O112)

Albacete - Real Madrid CF (La 1 TVE y RTVE Play)

La ronda de octavos se cerrará el jueves 15 de enero, nuevamente a las 21:00 horas, con los duelos Burgos – Valencia y Racing de Santander – Barcelona, dos partidos en los que los equipos de menor categoría intentarán prolongar el espíritu copero ante dos históricos del fútbol español.

Burgos - Valencia (M+ LaLiga: M54 O110 y Movistar Plus+: M7)

Racing de Santander - FC Barcelona (M+ LaLiga 2: M57 O112)