Dudas en el Valencia con Gayá y Tárrega para los octavos de final de la Copa del Rey

El Valencia prepara el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey sin Gayá ni Tárrega. Ambos futbolistas, debidos a "unas molestias", según señala el club, se han ejercitado en el gimnasio y sus convocatorias para el duelo ante el Burgos peligran

El Valencia prepara el duelo de los octavos de final de la Copa del Rey ante en Burgos con mas dudas que certezas. El rendimiento del equipo es muy pobre y ha cerrado la primera vuelta en los puestos de descenso. Las directrices de Corberán, muy cuestionadas, no parece hacer efecto en el conjunto che que se aferra a hacer un buen papel en la Copa del Rey para despejar los malos presagios que se abalanzan sobre la situación actual del club. Para colmo, por si no hubiese males bastantes, Gayá y Tárrega no se entrenan en el penúltimo entrenamiento antes del partido de la Copa del Rey ante el Burgos.

Gayá y Tárrega no entrenan con el Valencia

El lateral izquierdo José Luis Gayà y el central César Tárrega no se entrenaron este martes con el resto del grupo en el penúltimo entrenamiento antes del partido de octavos de final de la Copa del Rey ante el Burgos debido a unas “pequeñas molestias”, según ha informado EFE. Ambos defensas arrastran unas dolencias que les han impedido ejercitarse con normalidad sobre el césped de la Ciudad Deportiva del Valencia y se han entrenado en el gimnasio para gestionar los esfuerzos en la vuelta a los entrenamientos del equipo, que gozó de un día libre el lunes. La siguiente sesión de entrenamiento de este miércoles será la última antes del duelo de Copa ante el equipo burgalés de Segunda División en El Plantío este jueves a las 21 horas y será dónde se determine la disposición tanto de Tárrega como de Gayá para jugar los octavos de final de la Copa del Rey.

Además, en la sesión tampoco estuvieron los lesionados Thierry Rendall, Julen Agirrezabala y Mouctar Diakhaby, todos ellos lesionados de la musculatura isquiotibial, aunque en el caso de Diakhaby, que tuvo que pasar por el quirófano, su lesión es de mayor gravedad. Los tres siguen con su trabajo de recuperación en Paterna. Mientras, el resto del grupo entrenó a las órdenes de Carlos Corberán, que contó cuatro canteranos en la sesión: el guardameta Vicent Abril y los defensas Rubén Iranzo, Joel Fontanet y Alejandro Panach.

El calendario de LaLiga no perdona al Valencia

Mientras tanto, el calendario de LaLiga no perdona y el Getafe espera al Valencia en el Coliseum, un estadio que ha resultado ser maldito para el valencianismo desde 2018. La última victoria de los valencianistas a domicilio ante el equipo azulón en la competición regular fue en la temporada 2018-19, el 10 de noviembre de 2018, cuando el equipo entrenado por aquel entonces por Marcelino se impuso con un gol de penalti de Dani Parejo en el minuto 80 en la jornada 12. Desde entonces, el Valencia ha perdido por un resultado de 3-0 en dos ocasiones, en las temporadas 2019-20 y 2020-21 y en otras dos ocasiones por 1-0, en las temporadas 2022-23 y 2023-24. Mientras, en la 2021-22 empató sin goles. El duelo más reciente entre ambos en El Coliseum finalizó con epate a 1-1, siendo Rubén Baraja entrenador del cuadro che.