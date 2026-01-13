Una cita bíblica y cazadores africanos con arcos: el enigmático mensaje de Umar Sadiq tras debutar con el Valencia

El nuevo delantero del Valencia debutó en Mestalla sin destacar demasiado, aunque dejó pinceladas en redes sociales dónde publicaba, entre las fotos del partido, una imagen de unos cazadores africanos y una cita bíblica sobre el Juicio Final

Si algo echaba de menos el Valencia en Mestalla, a parte de las victorias, era a Umar Sadiq. El ex delantero de la Real Sociedad, que se consagró la pasada temporada en el feudo valencianista, tuvo que regresar a San Sebastián, aunque hizo todo lo posible por salir rumbo al Valencia. En verano no se dio la ocasión, aunque enero les ha otorgado una segunda oportunidad a ambos. Su vuelta ha sido la única alegría para el valencianismo que aplaudió al nigeriano en su debut. Frente al Elche, Sadiq tuvo sus primeros minutos de la temporada como jugador del conjunto che, aunque su actuación no fue muy destacable. Lo que sí es verdaderamente reseñable es el enigmático mensaje de Umar Sadiq en redes sociales tras su debut con citas bíblicas y una foto, entre las destacadas del partido, de unos cazadores africanos apuntando con unos arcos.

El enigmático mensaje de Umar Sadiq tras debutar con el Valencia

Carlos Corberán formó de inicio con Lucas Beltrán mientras que Sadiq esperaba su oportunidad desde el banquillo. El delantero nigeriano apuntaba a debutar esta temporada en Mestalla ante su nueva y querida afición, que le brindó un cariño especial cuando en el minuto 65 el atacante ingresó en el terreno de juego. Su participación fue discreta en el empate de su nuevo equipo ante el Elche, que plantó cara en Mestalla a un Valencia que termina la primera vuelta en puestos de descenso.

Lejos de los terrenos de juego, más concretamente en las redes sociales, Sadiq protagonizó un mensaje encriptado y enigmático al publicar las fotos del partido. Entre ellas, aparece una foto de unos cazadores africanos en plena caza apuntando con los arcos, algo que ningún aficionado ha sido capaz de entender el contexto. Además, en el pie de foto, Sadiq acude a la Biblia para rescatar una cita bíblica del evangelio de Mateo. "Mateo 25-31, en búsqueda de la verdad", aparece escrito bajo las fotos. Si acudimos a las Sagradas Escrituras, la cita bíblica corresponde a la Parábola de las Ovejas y las Cabras, en las que Jesús describe como será el Juicio Final.

Carlos Corberán busca el apoyo de Umar Sadiq, al igual que en el curso pasado en el Valencia

Mientras los aficionados del Valencia se preguntan que es lo que quiere transmitir Umar Sadiq, el nigeriano apunta a ser una figura clave en los planes de Carlos Corberán que ya se apoyó en el pasado curso en el atacante para salir de una situación muy pareja a la que vive el Valencia en estos momentos. La respuesta de Sadiq fue notable y cerró la cesión con 6 goles que ayudaron al Valencia a evitar el descenso.