Cañizares, exportero del Valencia, no aguanta más: "¿Tú puedes ir a Mestalla, ver esto y consentirlo? No se puede consentir"

El exfutbolista del Valencia no entiende como la afición puede seguir soportando la imagen del equipo y no movilizarse contra la directiva: "Hay que prepararse y organizarse para lo que haya que hacer. No hablo de violencia, hablo de no aceptar esta situación"

Santiago Cañizares es una de las figuras del valencianismo más crítica que existen contra Peter Lim y la actual directiva del club che. El exportero del Valencia no es de los que se corte a la hora de hablar sobre la dirección del club pero también sobre la situación deportiva, y tras el Valencia-Elche el ahora comentarista deportivo se ha despachado a gusto con la imagen mostrada por el equipo de Corberán.

"Lo que me duele es que no pase nada. Que veamos este Valencia, en mínimos de lástima, y no pase absolutamente nada. Una entidad con una masa social como la del Valencia CF no puede consentir esto", reconocía Santi Cañizares en su intervención en la Cadena COPE.

Cansado ya de culpar una y otra vez a la gestión de Peter Lim, Cañizares lleva un tiempo intentando hacer fuerza entre la afición del Valencia para que exija de forma rotunda un cambio en la propiedad del club, de ahí que también haya empezado a poner la lupa en el aficionado que consiente esta situación. "¿Tú puedes ir a Mestalla, ver esto y consentirlo? Esto no se puede consentir. Hay que prepararse y organizarse para lo que haya que hacer. No hablo de violencia, hablo de no aceptar esta situación", explicaba.

De hecho, Cañizares recordaba también que para el precio que pagan los aficionados y el esfuerzo que hacen cada verano por renovar el carnet, tengan que soportar a este equipo. "Te cobran un abono que vale un dineral, no bajan los precios y representas una identidad enorme. No se puede consentir esto", insistía el excancerbero.

El Valencia cierra su segunda peor primera vuelta en una liga de 20 equipos

El Valencia ha finalizado la primera vuelta del campeonato con 17 puntos tras empatar este sábado ante el Elche en Mestalla (1-1) y cierra la segunda peor primera parte de la competición liguera de su historia en una Liga de 20 equipos.

Tras solo tres victorias sumadas en 19 partidos, el equipo de Carlos Corberán vuelve a estar en descenso al término de la primera vuelta de la competición como la pasada temporada, en la que tenía cinco puntos menos que en la actualidad.De esta forma, la única temporada que ha empeorado los actuales registros en la historia del club desde la campaña 87-88, cuando se creara la Liga de 20 equipos, ha sido el curso pasado, cuando finalizó el primer tramo con 13 puntos en su casillero y en penúltima posición.

El Valencia solo ha sido capaz de ganar esos tres partidos en Mestalla, donde ha perdido fuerza respecto a la pasada temporada en la que, bajo la dirección del técnico valenciano en la segunda vuelta, solo perdió dos partidos.