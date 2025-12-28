Cañizares atiza de nuevo a Peter Lim por su gestión en el Valencia: "No actúa con lógica"

El ex cancerbero che se muestra preocupado por el futuro del club y recalca que si el empresario singapurense no vende sus acciones o no profesionaliza la gestión, será "muy difícil" salir de la mediocridad de los últimos tiempos

El Valencia vuelve a vivir una complicada situación a nivel deportivo, con los puestos de descenso a solo un punto de distancia. Pero toda la afición coincide en que el problema va mucho más allá de lo que sucede en el campo, por lo que las miradas siguen apuntando a Peter Lim. Con el parapeto de Ron Gourlay como cabeza visible, se sigue insistiendo en que la meta es devolver al conjunto che a Europa en unos años. Pero ni la inversión se corresponde con ello ni la gestión es la acertada después de años a la deriva, debiendo acudir de nuevo al mercado de enero para tratar de corregir los errores de la planificación veraniega.

Por todo ello, la hinchada valencianista hace tiempo que se siente más que engañada. La sensación de impotencia ante el control de Meriton es tal que hay quien apuntan a que la grada de Mestalla se ha acostumbrado y no exhibe el espíritu de guerra que se necesita en estos casos, como ha deslizado por ejemplo el ex cancerbero Santi Cañizares, una de las voces siempre críticas contra el singapurense.

Mirando al futuro, el hijo del empresario asiático y ahora presidente del club, Kiat Lim, se ha mostrado en repetidas ocasiones optimista con un proyecto que pasa en gran medida por la mudanza del equipo al Nou Mestalla. Pero el ex cancerbero, historia viva del conjunto che, tiene serias dudas sobre el rumbo que puede tomar la entidad de la capital del Turia.

El foco, en la mala gestión del Valencia

"Es un club muy mal gestionado desde hace 11 o 12 años. La mala gestión es un virus que lo lastra todo. Yo creo mucho en la gestión: fue lo que nos llevó a finales de Champions. Cuando es mala, no hay historia que la aguante. Estoy preocupado por el futuro del Valencia. Si Peter Lim no vende o no profesionaliza la gestión, es muy difícil", ha asegurado el hoy comentarista en una entrevista concedida a Plaza Deportiva.

"No intentes entender a Peter Lim. Llevo 11 años intentándolo y no lo he conseguido. No actúa con lógica futbolística ni empresarial", añadió sobre la forma de proceder del dueño del Valencia.

Defiende a Xabi Alonso en el Real Madrid

Por otro lado, Cañizares también fue cuestionado por la situación del Real Madrid y defendió la figura de Xabi Alonso, poniendo en tela de juicio en cambio la confianza por parte de Florentino Pérez. "No creo que haya un deterioro de relación con la plantilla. Esto va de resultados. Si apuestas por un entrenador a tres años, es por algo más que un mes malo. Si dudas tan pronto, quizá es que la apuesta no era tan firme", destacó.

La presión de España en el Mundial 2026

Por último, con respecto a la selección española y la euforia existente de cara al Mundial del próximo verano, dio por hecho que Luis de la Fuente y los suyos ni mucho menos caerán en la relajación. "No se puede frenar si sigues ganando. Hay que convivir con ella y gestionarla. El fútbol exige esfuerzo y sufrimiento. Sin eso no ganas a nadie. Y creo que estos jugadores lo saben", sentenció.