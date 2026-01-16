Las dos caras del Valencia en LaLiga y en la Copa del Rey: 19 partidos sin perder lejos de Mestalla

El conjunto de Carlos Corberán ganó al Burgos con goles de Iranzo y Sadiq, sumando así su décimonoveno triunfo a domicilio en Copa del Rey, donde no pierde fuera de casa desde el 27 de enero de 2021 frente al Sevilla

El Valencia, que se clasificó este jueves para los cuartos de final de la Copa del Rey al ganar al Burgos de Segunda División en El Plantío, lleva cinco años sin perder a domicilio en la Copa del Rey y más de veinte sin caer ante un rival de menor categoría.

La última derrota del Valencia lejos de Mestalla en la competición fue el 27 de enero de 2021, cuando cayó ante el Sevilla (3-0) en el Ramón Sánchez-Pizjuán en octavos de final. Desde entonces, el equipo valencianista ha ganado un total de 19 partidos como visitante con dos empates y diecisiete victorias.

Las victorias fueron contra Utrillas, Arenteiro, Cartagena, en tres ocasiones, Atlético Baleares, La Nucía, Sporting de Gijón, en dos ocasiones, Logroñés, Arosa, Parla Escuela, Ejea, Eldense, Ourense, Maracena y Burgos. Los dos empates se produjeron contra equipos de su misma categoría, el Athletic Club y Real Betis. En ambos casos el partido terminó igualado a un gol.

Las tres únicas derrotas sufridas en ese periodo de cinco años fueron en Mestalla ante Athletic (1-3), Celta (1-3) y Barcelona (0-5), todos rivales de Primera División. Mientras, la última eliminación del Valencia en la competición copera ante un equipo que no disputaba la máxima categoría fue en la temporada 2004-05, cuando perdió 1-0 ante el UE Lleida de Segunda en los treintaidosavos de final el 27 de octubre de 2004. Desde aquella eliminación, el Valencia acumula 34 eliminatorias sin perder ante equipos que no militan en la Primera División española.

Iranzo, el goleador de la Copa, cumple "un sueño"

El defensa canterano del Valencia Rubén Iranzo reconoció que el gol que marcó este jueves ante el Burgos en la Copa del Rey es "un sueño" para él porque es el primero que consigue con el primer equipo después de "un proceso muy largo en el club".

"Estoy muy feliz por la clasificación del equipo y por mi primer gol con el Valencia. Se pasan muchas cosas por la cabeza, soy del Valencia desde que nací y es un sueño cumplido para mí. Lo he disfrutado mucho y esperemos que pueda haber mucho más", deseó en declaraciones al club valenciano 'Rubo', que lleva dieciséis temporadas en el Valencia.

El futbolista de Picanya, que es central pero actuó como lateral derecho, marcó el primer gol en el minuto 10 con un testarazo tras un saque de esquina de André Almeida en un partido que acabó con un resultado de 0-2 y con el pase a cuartos de final de los valencianistas.

"Me acuerdo de mi novia, la familia, los amigos… no estoy acostumbrado a marcar muchos goles, así que va para ellos. Sabíamos que era un estadio y un rival complicado, pero el equipo ha estado muy serio, ha conseguido la portería a cero y la clasificación a cuartos de final, que era el objetivo primordial", agregó.

EFE