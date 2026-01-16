Rubén Iranzo ofrece una vía de escape a Carlos Corberán mientras espera los fichajes del Valencia

El técnico del Valencia, ante la falta de efectivos en defensa, se apoya en os canteranos que vienen pidiendo sitio en el primer equipo, como Rubén Iranzo que partió como titular y anotó el primer gol del duelo de los octavos de final de la Copa del Rey

El Valencia sigue avanzando en la Copa del Rey de la mano de un Carlos Corberán muy criticado y cuestionado en Mestalla. El técnico che no encuentra la fórmula para hacer que el equipo carbure y se aferra a un mercado de fichajes que será crucial para salvar la temporada en el Valencia. La llegada de Sadiq solventa el problema en la delantera, mientras que en la zaga sigue faltando un central. Además, el lateral derecho es otra de las dudas en torno al mercado de fichajes ya que Thierry Rendall, lesionado, cumple contrato en junio y su renovación está en el aire. En este contexto, Iranzo ofrece una vía de escape a Carlos Corberán mientras que espera movimientos en el mercado de fichajes.

Rubén Iranzo ofrece una vía de escape a Corberán mientras espera fichajes en el Valencia

El canterano del Valencia tuvo un papel protagonista durante el encuentro y fue el encargado de abrir la lata para el combinado che. Corberán otorgó la titularidad a Iranzo, obligado por la baja de Thierry y para rotar en la defensa de cara al partido liguero de la jornada 20. El valencianista no defraudó y se estrenó de cara a puerta con un gol que allanó el camino al valencia frente al Burgos. Su participación fue muy positiva y su rendimiento destacado, por lo que empieza a opositar a entrar de forma más continuada en los planes de Carlos Corberán de cara a hacerse con el lateral diestro en caso de que Thierry abandone el club al final de temporada. Además, el defensor puede actuar como central, tal y como ha hecho en las categorías inferiores del cuadro valenciano. La ausencia de centrales también le ofrece una posibilidad a Iranzo de cara al primer equipo, barajando las opciones que Corberán posee ahora mismo para tapar una planificación deportiva insuficiente.

Ruben Iranzo: "Soy del Valencia desde que nací y lo he disfrutado mucho"

Tras el partido, Rubén Iranzo reconoció que el gol que marcó este jueves ante el Burgos en la Copa del Rey es “un sueño” para él porque es el primero que consigue con el primer equipo después de “un proceso muy largo en el club”. “Estoy muy feliz por la clasificación del equipo y por mi primer gol con el Valencia. Se pasan muchas cosas por la cabeza, soy del Valencia desde que nací y es un sueño cumplido para mí. Lo he disfrutado mucho y esperemos que pueda haber mucho más”, deseó en declaraciones al club ‘Rubo’, que lleva dieciséis temporadas en el Valencia. “Me acuerdo de mi novia, la familia, los amigos… no estoy acostumbrado a marcar muchos goles, así que va para ellos. Sabíamos que era un estadio y un rival complicado, pero el equipo ha estado muy serio, ha conseguido la portería a cero y la clasificación a cuartos de final, que era el objetivo primordial”, agregó.