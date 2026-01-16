Umar Sadiq corrobora su idilio con el Valencia tras abandonar la Real Sociedad

El delantero del Valencia, en su primera titularidad, vuelve a ver portería tal y como hizo en la pasada campaña por estas mismas fechas. Su rendimiento en el Valencia vuelve a ser la esperanza de una hinchada que se vuelca con el nigeriano y de un Carlos Corberán que movió fichas para que Sadiq llegase al club

La relación entre Umar Sadiq y la Real Sociedad ya es historia y su nueva etapa en el Valencia comienza de la mejor forma posible. Tras un cesión de 6 meses en el anterior curso que fue clave para la resurrección del cuadro che, el nigeriano vuelve de manera definitiva al conjunto valencianista para volver a hacer el trabajo que realizó el pasado curso. Las urgencias en el Valencia son las mismas y el comienzo de Umar Sadiq es clavado al que tuvo en la campaña anterior. El atacante estrenó su cuenta goleadora en la Copa del Rey y ha vuelto a repetir la historia frente al Burgos en su primer partido como titular. Su idilio con el gol en el Valencia no mengua a pesar de haberse pasado la mitad de la temporada a la sombra en una Real Sociedad que no contaba ni contaría con el atacante.

Umar Sadiq vuelve a estrenarse de cara a puerta con el Valencia

Cincuenta minutos necesitó Umar Sadiq para igualar en el Valencia las cifras que ha firmado en 4 meses en la Real Sociedad. Todo es ponerse la camiseta del Valencia y el delantero se llena de confianza, especialmente de cara a puerta. El pasado curso, Sadiq cerró su cesión en el Valencia con 6 tantos, que ayudaron al cuadro che a mantener la categoría. El nigeriano arrancó su cuenta goleadora un 14 de enero en Ourense en los octavos de final de la Copa del Rey, dónde fue titular por primera vez en el curso. La historia se vuelve a repetir en esta ocasión, en la que Umar Sadiq ya ha estrenado su casillero de goles en la primera titularidad de la campaña en el Valencia, un 15 de enero ante el Burgos en los octavos de final de la Copa del Rey. Los plazos coinciden y las ganas del nigeriano son las mismas que el curso pasado, dónde se ganó a una hinchada del Valencia que se entrega a Sadiq y a su idilio con el gol en el conjunto che.

Carlos Corberán celebra el fichaje de Umar Sadiq por el Valencia

Su gran rendimiento durante los 64 minutos que estuvo sobre el césped de El Plantío le sirvieron a Umar Sadiq para reencontrarse con las buenas sensaciones, con el gol y con los piropos de un Carlos Corberán que ha sido una figura influyente en el traspaso del jugador. El técnico valencianista alabó el trabajo del africano, junto al de Ramazani que se reencuentra con Sadiq tras la etapa que compartieron en el Almería. "Me ha gustado mucho el rendimiento de Sadiq, ha sido referencia, ha dado continuidad al juego, ha marcado su primer gol y es una nota positiva. Ramazani ha tenido también aporte positivo igual que sus compañeros para conseguir la victoria", subrayaó Carlos Corberán en rueda de prensa.