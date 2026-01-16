Carlos Corberán se pronuncia acerca del mercado de fichajes del Valencia: "No siempre los plazos del mercado se corresponden con la necesidad que tiene el equipo"

El entrenador del Valencia gestionó los minutos de los jugadores sobre el terreno de juego en la victoria ante el Burgos en la Copa del Rey, especialmente de la defensa, pensando en LaLiga y en los plazos que no se están cumpliendo para la llegada de un central

El Valencia suma un balsámico triunfo en la Copa del Rey para meterse entre los 8 equipos que siguen vivos en la competición copera. El cuadro de Carlos Corberán no sufrió demasiado en El Plantío ante el Burgos, aunque el trabajo más minucioso del encuentro lo hizo Corberán desde el banquillo. El técnico che tuvo que distribuir minutos entre sus jugadores para no cargar las piernas de los futbolistas de minutos innecesarios, ya que la permanencia en LaLiga es el objetivo del cuadro de Mestalla, algo que de momento no cumple. La principal obsesión de Corberán estaba en la defensa, ya que, con la baja prolongada de Diakhaby, el Valencia anda escasos de centrales para competir. Los plazos en el mercado de fichajes no se están cumpliendo en el club che y el técnico valencianista así lo demostró tras el partido.

Cambio de Copete por Tárrega

"El cambio estaba previsto, sabíamos que iban a jugar 45 minutos cada uno porque los necesitamos con frescura el domingo. Hemos visto que el equipo se ha comprometido y ha conseguido lo que quería conseguir. He visto determinación. Esta competición es muy importante para nosotros, queríamos estar en la siguiente ronda y nos vamos con buen sabor de boca".

La urgencia de un central para la zaga del Valencia

"La pérdida de Diakhaby es dolorosa porque nos genera una necesidad posicional y tiene un valor en el grupo importante. El club es consciente de la necesidad, está trabajando y no siempre los plazos del mercado se corresponden con la necesidad que tiene el equipo".

La Copa del Rey sonríe al Valencia en tiempos difíciles

"La alegría siempre ayuda, te refuerza la confianza. El equipo viene haciendo una competición seria en Copa y está demostrando que aunque te enfrentes a equipos de inferior categoría no es nada fácil. Hay que adaptarse al rival, al partido, al contexto, y hoy el Valencia CF ha estado a la altura"

Perspectiva del Valencia de cara a las siguientes rondas de la Copa del Rey

"No lo sé, pero era importante estar en el grupo de 8 equipos. Es una competición tradición para el Valencia CF. Vamos a seguir compitiendo. Ahora nos centramos en el partido ante el Getafe CF del domingo, en cuidar cada detalle para llegar a competir de la mejor forma que queremos".

Buena imagen del Valencia en la Copa del Rey

"Los resultados a veces pueden exagerar las valoraciones que hacemos. El equipo ha estado bien hoy, a veces no conseguimos el resultado y también hacemos cosas bien, tenemos que mantener el equilibrio, saber lo que tenemos que mejorar, y a parte de continuar en la Copa, tenemos que revertir la situación en LALIGA".