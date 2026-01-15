30 aniversario

De Mestalla a El Plantío: los futbolistas que unieron Valencia y Burgos

El duelo de Copa en El Plantío será especial para jugadores como Pepe Manzanedo, Miguel Tendillo o Aritz Aduriz, que defendieron ambos escudos durante su carrera deportiva, aunque muchos más...

De Mestalla a El Plantío: los futbolistas que unieron Valencia y Burgos

Aduriz celebra un gol durante su etapa en el Valencia.Cordon Press

Rafa GutierrezRafa Gutierrez3 min lecturaSin comentarios

En la historia del fútbol español existen trayectorias poco comunes: futbolistas que en algún momento de su carrera vistieron tanto la camiseta del Valencia CF, uno de los clubes históricos de Primera División, como la del Burgos CF o su antecesor, el Real Burgos CF.

Estos jugadores representan un puente entre dos clubes con realidades, épocas y ambiciones muy distintas, pero a los que la historia enfrenta este jueves (21:00 horas) en El Plantío en un encuentro de Copa del Rey en el que el Burgos CF busca hacer historia pasando a cuartos de final y el Valencia CF, autoestima y confianza.

De Pepe Manzanedo y Miguel Tendillo a Aduriz

Pepe Manzanedo ocupa un lugar especial entre esos jugadores de trayectorias compartidas. Nacido en Burgos en 1956, comenzó su carrera en el Burgos, debutando con apenas 17 años y su rendimiento bajo los palos atrajo pronto la atención del Valencia, donde llegó en 1977 y se convirtió en uno de los porteros más destacados de la época.

Con el Valencia conquistó la Copa del Rey de 1979 y la Recopa de Europa 1979-80, además de hacerse con el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la Primera División. Manzanedo también tuvo la oportunidad de debutar con la selección española, consolidando así su carrera a nivel nacional e internacional, y tras su paso por el club ché, continuó jugando en Valladolid, Sabadell y Cultural Leonesa.

Otro sin duda es Miguel Tendillo, defensa central valenciano que se consolidó como un pilar en la defensa ché, disputando más de 200 partidos en Primera División y contribuyendo al éxito del equipo en competiciones nacionales e internacionales.

Además, hacia el final de su carrera, Tendillo aportó toda su experiencia al Real Burgos CF, donde su liderazgo y solidez defensiva fueron claves para el equipo. El más reciente ha sido Aritz Aduriz, quién pisó El Plantío cuando aún era un joven 22 años en busca del fútbol profesional y en el Valencia militó dos temporadas para finiquitar una carrera de éxito en el Athletic.

Idas y venidas, también de fuera

Otros jugadores comenzaron su carrera en Valencia y probaron suerte en Burgos en la recta final de su carrera como Teca Acosta, Juan Cordero y Emilio García Faubel y Emilio Fenoll o Pepe Galvez.

Y también hubo algunos que llegaron a España para jugar en el Burgos y terminaron en el Valencia como Eufemio Cabral, quien llegó al Burgos en 1976 bajo la dirección de Marcel Domingo y la temporada siguiente fue reclutado por el Valencia. La lista la completan José Ramón Fuertes, Antonio García, Jonathan López, José Palmer, Ángel Machicha, Bernardino Pasieguito y Jero Miñarro.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email