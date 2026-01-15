Manzanedo, leyenda del Valencia, zarandea a la dirección deportiva: "El Valencia es un club que tiene que invertir en refuerzos, que tiene que saber vender, pero también comprar"

El mítico ex portero del Valencia acusa a la cúpula del club de la situación inestable que atraviesa la entidad y aprovecha el mercado de fichajes para lanzar un aviso a la dirección deportiva

El Valencia atraviesa una crisis deportiva de dimensiones bíblicas y, por desgracia para el fútbol español, este hecho no coge por sorpresa a nadie. Desde que Peter Lim es dueño del club che, la caída del cuadro valencianista ha sido estrepitosa, siendo el singapurense el más señalado por la afición que se desvive pidiendo su marcha. Además, de esta nefasta temporada, sale señalada la dirección deportiva que no ha acertado en el mercado de fichajes de verano e intenta reponerse en enero. Manzanedo, leyenda del club valencianista, ataca a la dirección deportiva a la que pide refuerzos, haciendo un llamamiento a la cúpula del club para que invierta en jugadores.

Manzanedo avisa a la dirección deportiva del Valencia

El mítico portero burgalés, que jugó en el Valencia entre 1977 y 1985, ha repasado las bases de un Valencia que ha perdido identidad sobre el terreno de juego y en los despachos, pasando a ser un equipo que apenas invierte en refuerzos. "Yo muchas veces hablo con amigos de aquí y me preguntan por Valencia, por el equipo, qué es lo que pasa, qué dificultades tiene… Cuando no hay conexión entre la propiedad y la afición se llegan a situaciones. Lleva tiempo sin hacer las cosas bien", adelanta en as el ex portero che. "El Valencia es un club que tiene que invertir en refuerzos, que tiene que saber vender, pero también comprar. El problema es que este hombre solo ha hecho que vender y le ha quitado mucho valor al equipo y al club. El Valencia tiene que pelear por volver a Europa, porque si no está en Europa, tiene un problema económico grave", subraya Manzanedo al que le duele especialmente la situación de uno de los equipos de su vida.

Carlos Corberán pide fichajes en la defensa del Valencia

De cara al mercado de fichajes, tras la llegada de Umar Sadiq para cubrir el hueco en la delantera, Corberán pide a la dirección deportiva un central, tras haber fichado a Copete con la marcha de Mosquera y Yarek, que brillan en sus respectivos equipos. “El club sigue haciendo trabajo en incorporaciones, en plural”, apuntó el valencianista, que explicó que “tenemos una licencia libre y el club ya ha iniciado los trámites para solicitar la de Diakhaby porque se pierde toda la temporada”. Sobre cuándo llegará el defensa central, Corberán dijo que no maneja los detalles del mercado. "Pero siempre hay tres partes, los dos clubes y el interés del jugador y hasta que no se ponen de acuerdo, es difícil que se concrete”, apuntó. Sin embargo, el entrenador no quiso decir qué posición quiere reforzar además de la demarcación de central: “Estando en competición, esas conversaciones no deben trascender. Ahora me centro en competir”.