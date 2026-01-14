El Valencia aprieta por De Haas, el central elegido por Corberán

Famalicao y Valencia ya están en contacto por el zaguero neerlandés, a la espera los primeros de recibir una oferta formal por el jugador que acaba contrato el próximo 30 de junio

Carlos Corberán necesita urgentemente un central. El propio técnico ya lo ha reconocido abiertamente en sala de prensa y Ron Gourlay se ha puesto manos a la obra para ficharlo y cuanto antes y ponerlo bajo las órdenes del técnico valenciano. Son varios los nombres que hay en la agenda del CEO blanquinegro pero parece que la opción que ha empezado a ganar enteros es la del neerlandés Justin de Haas.

El zaguero, que cumplirá 26 años el próximo 1 de febrero, acaba contrato con el FC Famalicao el próximo 30 de junio, por lo que el club portugués está ante su última oportunidad de sacar al menos algo de dinero por su traspaso, de ahí que ya se hayan producido los contactos entre ambos clubes con la intención de llegar a un acuerdo en los próximos días.

Corberán ha dado el 'OK' a su nombre, que ha sido puesto encima de la mesa de Gourlay por su nuevo jefe de ojeadores che, Hans Gillhaus, también de Países Bajos, y considerado un experto del fútbol de su país, donde ha ejercido labores de 'scouting' durante varios años. Además de los parámetros deportivos, De Haas encaja en lo económica ya que al acabar contrato, su traspaso no sería una gran inversión.

Ambos clubes, tal y como informan desde Portugal, ya han tenido una primera toma de contacto aunque en Vila Nova de Famalicao esperan una propuesta formal por parte del Valencia que todavía no ha llegado, ya que dan casi por imposible alcanzar un acuerdo con el jugador para ampliar su contrato, pudiendo salir libre el próximo mes de julio.

Las alternativas a De Haas en la recámara

Pero el nombre del central del Famalicao no es el único sobre la mesa de Gourlay, que mantiene abierta otras vías somo las del suizo Aurèle Amenda, central del Eintracht de Frankfurt, o Jeremiah St. Juste, que no cuenta para el Sporting de Portugal tras no salir en verano y lo acabó relegando al filial.

Los problemas de Corberán en defensa

Si decíamos que el fichaje de un central es urgente para el Valencia no estamos exagerando. Con la nueva lesión de Diakhaby y su operación, el central franco-guineano tiene casi imposible volver a jugar esta temporada, al que ahora se ha sumado Thierry Rendall, que estará seis semanas de baja y deja solo a Dimitri Foulquier en el lateral derecho.

Además, hay que tener en cuenta que el técnico che tiene dos titulares de la zaga apercibidos, como son José Copete y José Luis Gayà. Mientras que para el capitán su recambio natural es Jesús Vázquez, para el central ecijano no tiene sustituto a día de hoy, salvo que optara por tirar de Eray Cömert, que apenas cuenta salvo extrema necesidad y a quien ya se le buscó una salida en verano sin éxito. El suizo acaba contrato el 30 de junio y saldrá entonces.

Así pues, ahora mismo Corberán tan sólo tiene disponibles a César Tárrega y a Copete como centrales, pero uno de ellos ya está apercibido de sanción, lo que explica la urgencia del club por fichar un nuevo zaguero en este mercado de enero.